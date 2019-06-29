'Kullanıcıyım' savunması

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre olay Başkent'te meydana geldi. Narkotik şube ekipleri H.B.Ö'nün şehir dışından getirdiği uyuşturucu maddeleri satışa sunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin Çankaya ilçesinde bulunan ikametini izlemeye alındı.

UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Gece saatlerinde elinde şeffaf bir poşetle ikametten çıkan H.B.Ö'nün kısa bir sonra ekipler tarafından durdurularak, üzeri aranmak istedi. Ancak elindeki poşeti atan şüpheli kaçmaya başladı. Ama kısa sürede yakalandı. Poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

KOMİSER YARDIMCISININ İSMİNİ VERDİ

Şüpheli ilk ifadesinde uyuşturucu maddelerin komiser yardımcısı olan ev arkadaşı olan E.Ö.'nün şehir dışından getirdiğini, kendisinin de satışını yaptığını söyledi.

EVDE HASSAS TERAZİ VE UYUŞTURUCU

Ekipler söz konusu evde arama yaptı. Aramada, çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışında kullanılan kilitli poşet ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şube Daire Başkanlığı'nda görevli olduğu tespit edilen Kosimer Yardımcısı E.Ö. görev için gittiği İstanbul'dan aracı ile dönerken, kent girişinde gözaltına alındı.

İFADE DEĞİŞTİRDİ

İki şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanması talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik sorgusunda ilk ifadesini değiştiren şüpheli H.B.Ö., "Kafam bulanık olduğu için ilk ifademi hatalı verdim, düzeltiyorum. Ben uyuşturucu satıcısı değilim, kullanıcısıyım, evde ele geçirilen hassas terazi kime ait bilmiyorum" dedi.

“KULLANICIYIM” SAVUNMASI



"Uyuşturucu satıcısı değilim, ama kullanıcısıyım" diyerek kendini savunan Komiser Yardımcısı E.Ö. İse "H.B.Ö. İle 8-9 yıldır tanışırız. 1 yıldır da ev arkadaşıyız. Uyuşturucu madde kullandığını biliyorum. Evde ele geçirilen hassas terazi de ona aittir. Serbest bırakılmayı talep ederim” dedi.

TUTUKLANDILAR

Hakim Sezer Söylemez sorgularının ardından iki şüphelinin "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanmalarına karar verdi. Şüpheliler, Sincan Cezaevi'ne konuldu.