        Haberler Magazin Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 6 gözaltı: Simge Barankoğlu, Taha Özer, Heves Güzel...

        Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 6 gözaltı

        İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:59 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:59
        6 kişi gözaltına alındı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, 6 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhuş için yer ve imkân sağlamak', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma' suçlarından gözaltı kararı verildi.

        Simge Barankoğlu
        Simge Barankoğlu

        Bu kapsamda yapılan operasyonda; Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ile Taha Özer gözaltına alındı.

        Taha Özer
        Taha Özer

        Şüpheli Heves Güzel'in, Antalya'daki evinde sentetik hapla uyuşturucu ele geçirildi.

        Heves Güzel
        Heves Güzel
        Kayseri'de trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 gözaltı

        Kayseri'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada şüphelilerden birinin 'Çıkar silahı sık lan şuna' dediği duyuldu.

        #taha özer
        #Simge Barankoğlu
