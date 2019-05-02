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Antalya Manavgat'ın dünyaca ünlü Side turizm bölgesinde çeşitli eğlence mekanlarında şüpheli bir kadının yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapmaya çalıştığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı timleri araştırma başlattı. Araştırma sonucunda Tuna B.'nin (28) çeşitli mekanlarda turistlere uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre jandarma tarafından evine baskın yapılan Tuna B., 4-5 yaşlarında 2 kız çocuğuyla birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada 560 gram skunk uyuşturucu maddesi, 110 ecstasy hap ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Tuna B. adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİ KADIN TUTUKLANDI
Tuna B., savcılıkta verdiği ifadede eşinden bir süre önce ayrıldığını ve 5 aylık hamile olduğunu belirterek, geçinmek amacıyla uyuşturucu madde satışı yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuna B., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.
ANNELERİYLE CEZAEVİNE GİTTİLER
Jandarma tarafından gözaltına alındığında evde bakacak kimsesi olmadığı için Tuna B.'nin 2 kız çocuğu da annesiyle birlikte adliyeye getirildi. Tuna B.'nin savcılık ve sulh ceza hakimliğinde ifade vermesi sırasında jandarma görevlilerinin yanında duran çocuklar, sık sık annelerinin ne zaman geleceğini sordu. Duruşmanın ardından jandarma görevlileri tarafından adliyeden çıkarılan çocuklar anneleriyle birlikte Alanya Cezaevi'ne gönderildi.
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