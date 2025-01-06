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        Haberler Gündem Güncel Uyuşturucuyu atarken polise yakalandılar! | Son dakika haberleri

        Uyuşturucuyu atarken polise yakalandılar!

        Başkentte uygulama noktasındaki ekipleri fark eden 2 şüpheli, yanlarından taşıdığı uyuşturucuyu araçtan dışarı atarken polis tarafından fark edilerek yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:48
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        Uyuşturucuyu atarken yakalandılar!
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        Ankara'nın Mamak ilçesinde uygulama noktasındaki polis ekiplerini fark eden şüpheliler, yanlarında taşıdığı uyuşturucu ve hassas teraziyi dışarı atarken yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki farklı noktalarda uygulama yaptı.

        112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA Uygulaması aracılığıyla vatandaşlardan gelen narkotik ihbar ve bildirimleri analiz eden yazılım platformu NARVAS'ı da kullanan ekipler, uyuşturucu satıcılarını takibe aldı.

        TOPLAM 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Doğukent Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında Yunus ekipleri, içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu taksiyi durdurmak istedi. Bu sırada yanlarında taşıdıkları 500 gram uyuşturucu ile hassas teraziyi taksinin kapısını açarak dışarı atan zanlılar, gözcü polis ekibinin durumu uygulama noktasındaki ekiplere bildirmesi üzerine gözaltına alındı.

        Araç kamerasında yapılan incelemede, şüphelilerin uyuşturucuyu ve hassas teraziyi dışarı attığı anlara ilişkin görüntüsü tespit edildi.

        Zanlıların ifadesi doğrultusunda bir adreste yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu daha ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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