Taksiyle zehir taşıdılar!

Gerçek Fikri Ne? - 7 Şubat 2026 (ABD Hamaney'i İran'dan Kaçırabilir Mi?)

ABD vuracak mı, İran ile anlaşacak mı? İran Trump'ın 4 şartına ne dedi? İran'ın savaş ve anlaşma planı ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Akademisyen Prof. Dr. İsmail Ermağan ve Gazeteci Nedret Ersanel yanıtladı.