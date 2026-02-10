Taksiyle zehir taşıdılar!
Hatay'da dikkat çekmemek için taksiyle 2 buçuk milyon TL değerinde 512 gram kokain taşıyan şüpheliler yakalandı
Hatay'da dikkat çekmemek adına taksiyle 2 buçuk milyon TL değerinde 512 gram kokain taşıyan şüpheliler yakayı ele verdi.
İHA'nın haberine göre olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çalışmalar kapsamında İskenderun'da durdurulan takside yapılan aramada, 512 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.F., H.B., S.A. ile A.G. yakalanarak gözaltına alındı ve 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.