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        Haberler Yaşam Uyutulmaktan kurtulan at, yaşamını 3 bacağıyla sürdürüyor

        Uyutulmaktan kurtulan at, yaşamını 3 bacağıyla sürdürüyor

        Sivas'ta yol kenarında bulunup, sol arka bacağı yaralı olan ve teknik yetersizlik nedeniyle uyutulması planlanan 1 yaşındaki at, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerince sahiplenilerek Bursa'ya getirildi. Sol arka bacağı ampute edilen ve 'Frida' adı verilen at, 3 bacağı ile Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde kalıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:41
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        Sivas'ın Zara ilçesinde geçen ekim ayında ana yoldan geçenler, yol kenarında yaralı halde bir at gördü.

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        İhbar sonrası gelen veteriner hekimden oluşan ekipler, teknik yetersizlik nedeniyle sol arka bacağından yaralı olan atın uyutulmasını planladı.

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        Bu sırada yaralı attan haberdar olan HAYTAP'ın Sivas'taki temsilcileri, Emekli Hayvan Çiftliği bulunan Bursa'daki HAYTAP yetkililerini haberdar edince, yaralı hayvan kamyonet ile Bursa'ya getirildi. 'Frida' adı verilen atın sol arka bacağı, başarılı bir ameliyat ile ampute edildi.

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        "DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ"

        Veteriner Hekim Galip Saha, yaralı atın Bursa'ya getirildiğinde durumunun çok kötü olduğunu belirtip, "'Frida' adını verdiğimiz atımızı tüm masraflarını karşılayarak Bursa'ya getirdik.

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        Burada sol arka bacağını ampute ettik. Tedavi sürecini aksatmadan sürdürdüğümüz 'Frida' Emekli Hayvan Çiftliği'nde diğer emekli arkadaşlarıyla mutlu bir yaşam sürüyor" dedi.

        #frida
        #Frida at
        #3 bacaklı at
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