Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir 2.yeni sezon hangi gün ve saat kaç başlıyor?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir yeni sezon için geri sayım başladı. Ahmet Katıksız, Emre Aybek, Yıldız Aşanboğa Taşbaşı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin çekimleri Mardin'de devam ediyor. Genellikle yaz aylarında sezon finali yapan diziler yeni sezona Eylül ayında start veriyor. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir 2.sezon hazırlıkları ise sürüyor. Peki Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon hangi gün ve saat kaç başlıyor? İşte Uzak Şehir yeni bölüm yayın tarihi ve saati
Uzak Şehir yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Haziran ayında sezon finali yapan dizinin son bölümünde babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan'ın karşısına çıkmıştı. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin yeni sezon çekim tarihi ve yayın günü merak konusu oldu. Peki, Uzak Şehir 2.yeni sezon ne zaman ve saat kaçta başlayacak?
UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Uzak Şehir’in 2. sezon tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak kulis bilgilerine göre, dizinin çekimlerinin Ağustos 2025’in ikinci haftasında başlaması ve yeni sezonun 15 Eylül 2025’te Pazartesi akşamı saat 20.00'da yayınlanması bekleniyor.
UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan'ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder. Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir.
Cihan, Boran'ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya'dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine'nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır.