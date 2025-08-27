Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin UZAK ŞEHİR 2.SEZON TARİHİ: Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon hangi gün ve saat kaç başlıyor?

        Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir 2.yeni sezon hangi gün ve saat kaç başlıyor?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir yeni sezon için geri sayım başladı. Ahmet Katıksız, Emre Aybek, Yıldız Aşanboğa Taşbaşı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin çekimleri Mardin'de devam ediyor. Genellikle yaz aylarında sezon finali yapan diziler yeni sezona Eylül ayında start veriyor. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir 2.sezon hazırlıkları ise sürüyor. Peki Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon hangi gün ve saat kaç başlıyor? İşte Uzak Şehir yeni bölüm yayın tarihi ve saati

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 09:44 Güncelleme: 27.08.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uzak Şehir yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Haziran ayında sezon finali yapan dizinin son bölümünde babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan'ın karşısına çıkmıştı. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin yeni sezon çekim tarihi ve yayın günü merak konusu oldu. Peki, Uzak Şehir 2.yeni sezon ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

        2

        UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Uzak Şehir’in 2. sezon tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak kulis bilgilerine göre, dizinin çekimlerinin Ağustos 2025’in ikinci haftasında başlaması ve yeni sezonun 15 Eylül 2025’te Pazartesi akşamı saat 20.00'da yayınlanması bekleniyor.

        3

        UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

        Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan'ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder. Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir.

        Cihan, Boran'ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya'dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine'nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"