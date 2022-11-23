Uzaklaştırma kararı olan cani, karısını öldürdü!

Konya'nın Çumra ilçesinde, bir çiftin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, ölüm tehdidinde bulunduğu için hakkında uzaklaştırma kararı verilen kocanın, karısını öldürüp intihar ettiği tespit edildi.

AA'da yer alan habere göre, ilçede bir tali yolda Fadime Dağlı'nın (47) otomobilde, kocası Mehmet Dağlı'nın (43) da yol kenarında ölü bulunması üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Mehmet Dağlı'nın eşini tabancayla öldürdükten sonra araçtan inerek, aynı silahla yaşamına son verdiği bilgisine ulaştı.