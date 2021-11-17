Uzayda ABD-Rusya gerilimi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada yörüngede faal olmayan bir uydusunu füzeyle vurduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Kasım’da uzayda bulunan bir Rus uydusunun füzeyle başarıyla vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “1982’den bu yana yörüngede bulunan ve artık çalışmayan Tselina-D adlı uzay aracı başarıyla vurulmuştur.” denildi.

RUSYA'DAN ABD'YE: AÇIKLAMA İKİYÜZLÜLÜK

ABD’nin söz konusu faaliyeti nedeniyle Rusya’ya yönelik suçlamalarına da yanıt verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Rusya’nın, söz konusu denemeyle Uluslararası Uzay Üssü (ISS) için tehlike oluşturduğuna yönelik ABD tarafından yapılan açıklamaları ikiyüzlülük olarak değerlendirmekteyiz. ABD kimseye bilgi vermeden insansız hava araçları da dahil olmak üzere son model ekipmanlarını yörüngede aktif olarak deniyor ve geliştiriyor. Uzayda daha önce benzer denemeler ABD, Çin ve Hindistan tarafından da gerçekleştirilmiştir.”

ABD'DEN KINAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, Rusya'nın uzay aracını vurmasının ISS faaliyetlerine tehlike oluşturduğunu öne sürmüş ve Moskova yönetimini kınamıştı.

NATO:PERVASIZ BİR HAREKET

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın yörüngedeki faal olmayan bir uydusunu füzeyle vurmasını "pervasız" bir hareket olarak tanımlarken, uzay güvenliğine zarar verici nitelikte olduğunu bildirdi.

Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmadan önce basına açıklamalarda bulundu.

NATO'nun, Rusya'nın yörüngedeki faal olmayan bir uydusunu füzeyle vurduğuna dair ABD tarafından bilgilendirildiğini söyleyen Stoltenberg, "Rusya'nın test kapsamında bir uyduyu vurması ve yok etmesi açıkçası pervasız bir hareketti." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın söz konusu eyleminin uzaydaki sivil faaliyetler için risk oluşturduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda Rusya'nın şu anda uyduları vurabilen yeni silah sistemleri geliştirdiğini göstermesi açısından da endişe verici." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin uzayda sahip olduğu yeteneklere sahip uydular, dünyada olup bitenler için iletişim, navigasyon, erken uyarı sistemleri açısından son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.