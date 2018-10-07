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Üzerine demir kapı devrilen 7 yaşındaki çocuk can verdi!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, okul bahçesinde oynarken elini koyduğu demir kapının üzerine devrilmesi sonucu yaralanan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, yoğun bakımdaki yaşama mücadelesini kaybetti

07.10.2018 - 15:23 | Güncelleme: AA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde okul bahçesinde üzerine demir kapı devrilmesi sonucu yaralanan ilkokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre 4 Ekim'de Denizciler Mahallesi'ndeki Turgutreis İlkokulu'nun bahçesindeki raylı demir kapının devrilmesi sonucu yaralanarak Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, 3 gün süren yaşama savaşını kaybetti. İşler'in cenazesinin, Derince Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

BABASI "İHMAL VAR, BU BİR CİNAYET!" DEMİŞTİ

HABERTURK.COM'da dün, "Okul kapısı komaya soktu" başlığıyla yer alan haberde baba Selahattin İşler yaşanan dehşetle ilgili şunları söylemişti: "Olay günü veli toplantısı yapılacağı için çocukları dışarıya çıkartmışlar. Ben Mardin'e gitmiştim, eşim Reyhan İşler de veli toplantısı için okuldaydı. Daha sonra oğlum demir kapıyı tutunca üzerine devrilmiş. Ben de hemen olayı duyunca apar topar Kocaeli'ne döndüm. Kapı nasıl düşer? Anlayamadım. Okul yönetiminden şikâyetçiyim. Okul kapısı önünde nöbetçi kulübesi var fakat görevli yok. Biz bu öğretmenlere idarecileri çocuğumuz teslim ediyoruz. Bu olayda sorumsuzluk, ihmal var. Bu bir cinayettir. Okul yönetimi ve idarecilerden şikâyetçi oldum. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi. (DHA)

 

 

 

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