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        Haberler Gündem Eğitim Uzman öğretmenlik eğitimleri 16 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül tarihine kadar uzatıldı! - Son dakika eğitim haberleri

        Uzman öğretmenlik eğitimleri 16 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül tarihine kadar uzatıldı

        Milli Eğitim Bakanlığınca 17 Temmuz tarihinde başlatılan uzman öğretmenlik eğitimleri 16 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül tarihine kadar uzatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 22:55 Güncelleme: 12.09.2023 - 22:57
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        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı
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        Milli Eğitim Bakanlığınca uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için "2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Duyuru" doğrultusunda Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı 17 Temmuz’da başlatılmıştı.

        Duyuru kapsamında uzman öğretmenlik eğitimleri 8 Eylül tarihi itibarıyla tamamlanmış, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Eylül 2023 tarihinde tamamlanmak üzere planlanmıştı.

        Söz konusu eğitimlerden uzman öğretmenlik eğitimleri 13 Eylül'den başlayarak 16 Eylül tarihine kadar, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül 2023 tarihi saat 23.59'a kadar uzatıldı.

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        #Milli Eğitim Bakanlığı
        #uzman öğretmen
        #Başöğretmen
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