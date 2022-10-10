UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Başvuruları 26 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında alınacak olan sınav başvuru süreci MEB tarafından yapılan açıklamayla uzatıldı. Yapılan açıklamada:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı" denildi.