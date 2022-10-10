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Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı!

Uzman ve başöğretmenlik başvuruları 26 Eylül günü itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sona eren başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimlerinin ardından sınav başvuru tarihleri uzatılmıştı. Büyük bir heyecanla beklenen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı. İşte, MEBBİS uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

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  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları sınavdan muaf olanlar için başvuru süreci uzatılmıştı. Uzman ve Başöğretmenlik için sınava başvuruda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. İşte, 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı...
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Uzman ve başöğretmenlik unvanı için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçları yayımlandı.

    Öğretmenler, MEBBİS ve e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek. 

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    Başvuruları 26 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında alınacak olan sınav başvuru süreci MEB tarafından yapılan açıklamayla uzatıldı. Yapılan açıklamada:

    "Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. 

    Uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı" denildi.

     
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

    Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022’de gerçekleştirilcek. Sınav sonuçlarının ise 12 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.

     

    Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;

    "Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."

    UZMAN ÖĞRETMENLİK/BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI VE YAZILI SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı

    BAKAN ÖZER'DEN ÖRNEK KİTAPÇIK MÜJDESİ 

    Bakan Mahmut Özer'den uzmanlık sınavlarına dair açıklama geldi. Açıklamada, ''Belki öğretmenlerimiz tedirgin, sınavların sorularının nasıl olacağını kestiremiyorlar. Gereksiz şekilde kaygılanıyorlar, eğitimler bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlamaya karar verdik ki nasıl bir çerçeve içerisinde uzman ve başöğretmenlik sınavlarının yapılacağını sizlere göstermiş olacağız. Eylül ayı içerisinde yayınlayacağız onu da inşallah” ifadeleri yer aldı. 

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı

    2022 SERTİFİKA TAKVİMİ

    Eğitimlerini başarıyla sonlandırarak sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. başöğretmen ya da uzman öğrertmen unvanı alan adaylar 15 Ocak 2023’te unvanlar için eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ BİTTİ Mİ?

    Uzman ve Başöğretmenlik eğitim programı başvuruları 1- 10 Haziran 2022 tarihleri arasında alındı. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz ile 5 Eylül arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz ile 19 Eylül günleri arasında gerçekleştirildi.

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