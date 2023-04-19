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Haberler Sağlık Uzmanından kritik uyarı!
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Bahar ve yaz aylarında artıyor, uzmanından kritik uyarı!

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevin İnce, kenelerin aktifleştiği bahar ve yaz aylarında görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında uyarıda bulundu

Uzmanından kritik uyarı!
AA

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevin İnce, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) keneler tarafından taşınan RNA virüsü olduğunu belirtti.

İnce, hastalığın, ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ve baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen, hayvanlardan insanlara bulaşan enfeksiyon olduğunu anlattı.

İLK OLARAK 2002'DE GÖRÜLDÜ

Hastalığın ülkemizde ilk olarak 2002'de dikkatleri çektiğini, 2003'te kesin tanının konulduğunu aktaran İnce, "Hastalık ülkemizde bulaştırıcısı kene türünün yaşam alanlarıyla uyumlu şekilde görülmekte. İlk kez Tokat ili ve civarında dikkatleri çeken KKKA vakaları, çoğunlukla İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşmaktadır" ifadesini kullandı.

HALA ÖNEMİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

İnce, yapılan çalışmalarda ölüm oranının yaklaşık yüzde 40, ülkemizdeki fatalite hızının ise yüzde 5 civarında bildirildiğine değinerek, en yüksek vakanın 2009'da 1318 olarak gerçekleştiğini, 2017'de 343 KKKA vakası tespit edilse de hala önemini korumaya devam ettiğini vurguladı.

14 GÜN SÜREYLE İZLENMELİ

Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak elle temas eden kişilerin, kendilerini 14 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ve baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemesi gerektiğine dikkati çeken İnce, belirtilerden bir veya birkaçının ortaya çıkması halinde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi uyarısında bulundu.

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