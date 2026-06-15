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        Haberler Sağlık Uzmanından velilere karne uyarısı! - Haberler

        Uzmanından velilere karne uyarısı!

        Uzman psikolog Begüm Özkaya, karne sonuçlarının tek sorumlusunun öğrenciler olmadığını ve bu sorumluluğun paylaşılması gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        Uzmanından velilere karne uyarısı!

        Uzman psikolog Begüm Özkaya, karnenin sadece ders başarısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

        Velilerin başarısız karnelerden dolayı öğrencilerin yanında tartışmamaları gerektiğine dikkati çeken Özkaya, "Başarısız karnenin tek sorumlusu çocuk olmadığı bilinmelidir ve çocukla bu sorumluluğu paylaşmak gerekir. Çocuğun okul başarısızlığı hangi nedenlerden kaynaklanıyor olabilir bunu bulmak ve çözmek için adım atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

        "İLK ÖDÜL SÖZEL OLMALI"

        Yanlış tepki veya yaklaşımların öğrencinin gelecekteki eğitim hayatını da etkileyeceğini vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti: "Onları takdir ederek konuşmaya başlanmalıdır. Daha sonra başarısız notların nedenleri araştırılmalı ve bu durumu düzeltmek için neler yapılabileceğine çocukla birlikte karar verilmelidir. Çocuğunuzun karnesini başkalarına karşı bir övünme ya da utanma nedeni olarak kullanılmamalıdır. Bazı aileler öncelikle maddi ödüle yönelebilir. Çocuğun en çok istediği oyuncak, bisiklet, bilgisayar oyununu almayı tercih edebilirler. 'Aferin' demek, tebrik etmek gibi ilk ödül sözel olmalıdır. Ondan sonra yaşına uygun maddi ödüller de alınabilir. Maddi değeri yüksek hediyelerin öğrenme ve okul başarısına hiçbir katkı sağlamadığı unutulmamalıdır."

        Özkaya, tatilin dinlenme anlamına geldiğini belirterek, öğrencilere dinlenmeleri için mutlaka zaman tanınması gerektiğini, ödevlerin tatil sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağını sözlerine ekledi.

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