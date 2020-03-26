Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Türkiye yeni tip koronavirüsle dört bir yandan mücadele ederken, hemen herkesin birleştiği tek nokta vark: hijyene önem verin, ellerinizi sık sık yıkayın!

Tüm uyarılara rağmen İstanbul'da su tüketimi ne aşamada?

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan İSKİ verilerinden aktardığı bilgiler şöyle:

Geçen hafta İSKİ verilerine göre kayda değer bir su tüketimi artışı olmadığını yazmıştım.

İSKİ verilerine göre; 4 Mart’ta su tüketimi 2 milyon 799 bin 998 metreküptü. Türkiye’de ilk korona vakasının açıklandığı 11 Mart’tan sonra tüketimde az miktarda artış görüldü.

KORONAVİRÜS HİÇ YOKMUŞ GİBİ!

Su tüketimi 18 Mart’ta 2 milyon 910 bin 370 metreküpe çıktı. 14 günde artan su tüketimi sadece 110 bin 372 metreküp oldu. En yüksek su tüketimi 21 Mart’taydı. 2 milyon 952 bin 202 metreküp su tüketildi. 21 Mart’tan sonra ise tüketim yine düştü. 24 Mart itibariyle İstanbul’daki günlük su tüketimi 2 milyon 881 bin 397’ye düştü. Yani koronanın gündemimize henüz girmediği martın ilk günleri düzeyinde.

İSTANBUL'DA BİR ARTIŞ YOK!

Toplam su tüketiminin yüzde 84’ü konut, yüzde 16’sı ise işyeri. Bazı işyerleri evden çalışmaya geçti ama konut ve işyeri tüketim oranlarında değişiklik olup olmadığı henüz bilinmiyor. Çünkü oranlar fatura bazlı çıktığı için aylık görülebiliyor.