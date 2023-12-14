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        Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor! Bu besinlere hayatınızda yer verin: Hepsi kolajen bombası!

        Uzmanlar uyarıyor! Bu besinlere hayatınızda yer verin: Hepsi kolajen bombası!

        Kolajen, cilt, kemik, kıkırdak, kas ve bağ dokularının temel yapı taşlarından biridir. Vücutta doğal olarak üretilir, ancak yaşlandıkça üretimi azalır. Kolajen eksikliği cilt kuruluğu, kırışıklık, eklem ağrısı ve kemik erimesi gibi sorunlara yol açabilir. Bu sebeple beslenmenize mutlaka kolajen açısından zengin besinler eklemeniz önerilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:17
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        Kolajen üretimini desteklemek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, kolajen açısından zengin besinleri diyetinize dahil etmektir. İşte uzmanların önerdiği, kolajen bombası besinler...

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        KIRMIZI MEYVELER

        Yaban mersini, ahududu, çilek, böğürtlen gibi kırmızı meyveler, vücutta kolajen üretimini artırmaya yardımcı olan C vitamini bakımından zengindir. Bu sebeple kolajen bakımından tercih edilir.

        3

        TURUNÇGİLLER

        Turunçgiller, kolajen üretimini destekleyen C vitamini bakımından oldukça zengindir. Kolajen tüketiminde sıklıkla tercih edilir.

        4

        KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

        Süngerler, denizanaları, kalamar, ahtapot, mürekkep balığı ve balık artıkları (kemik, deri, pullar ve yüzgeçler) alternatif bir kollajen kaynağı olarak kullanılabilir.

        5

        BAKLAGİLLER

        Baklagiller, kolajen üretimini destekleyen protein, glisin ve prolin bakımından zengindir. Bu sebeple etkili kolajen deposu olarak bilinirler.

        6

        YUMURTA

        Yumurta, kolajen üretimini destekleyen protein, glisin ve prolin bakımından zengin bir besindir. Yumurta kabuğunun membran denilen yumurta kabuğu zarı zar kollajen ve hyaluronik asit içermesinden dolayı ilaç sanayi, kozmetik ve tıp gibi sektörlerin önemli bir ürün kaynağı olmuştur.

        7

        İLİK SUYU

        Kemiklerin içerisinde bulunan ilik kolajen üretimine fayda sağlayan aminoasitleri içerir. Bu nedenle ilikli kemik suyu kolajen açısından oldukça zengindir.

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        BALIK

        Balık, kolajen açısından zengin bir başka besindir içerisinde aminoasit bulunur. Glisin, lizin, prolin, hidroksiprolin aminoasitlerini daha yoğun içeren balık kolajeni ciltteki hücre yenilenmesini arttırır, kemik ve eklemlerin daha sağlıklı olmasını sağlar, doku oluşumuna yardımcı olur. Özellikle, somon, sardalya, ton balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar, kolajen bakımından zengindir.

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        KEMİK SUYU

        Kemik suyu, kolajenin en iyi kaynaklarından biridir. Kemiklerin, kıkırdağın ve bağ dokusunun kaynatılmasıyla elde edilir. Kemik suyunda, kolajenin yanı sıra, glisin, prolin ve glutamin gibi diğer önemli amino asitler de bulunur.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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