Uzmanlar uyarıyor! Bu besinlere hayatınızda yer verin: Hepsi kolajen bombası!

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KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ Süngerler, denizanaları, kalamar, ahtapot, mürekkep balığı ve balık artıkları (kemik, deri, pullar ve yüzgeçler) alternatif bir kollajen kaynağı olarak kullanılabilir.

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BAKLAGİLLER Baklagiller, kolajen üretimini destekleyen protein, glisin ve prolin bakımından zengindir. Bu sebeple etkili kolajen deposu olarak bilinirler.