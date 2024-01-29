Uzmanlar uyarıyor: Sabahları asla yapmayın! Anksiyeteyi tetikleyen bu 7 davranıştan uzak durun!

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Günümüzde birçok insanın yaşadığı anksiyete sorunu, genellikle günlük alışkanlıklarımızdan kaynaklanabilir. Sabah rutinlerimiz, günün geri kalanını etkileyen önemli bir faktördür ve bu nedenle anksiyete düzeylerimizi olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Bazı sabah aktiviteleri, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde anksiyetemizi artırabilir. İşte uzmanlar tarafından yapılmaması önerilen 7 sabah aktivitesi!