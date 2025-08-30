Uzmanlardan okul çantası uyarısı!

Çanta ağırlıklarının çocukların vücut ağırlıklarının yüzde 10-15'ni geçmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Fatih Karaaslan, "Bütün öğrenci kardeşlerimize 2025-2026 eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum. Çanta seçimi özellikle omurga sağlığında çok önemlidir. Bu büyüyen organizma olan çocukların omurgası ile ilgili bir problemin söz konusu olmaması için çanta seçerken birkaç hususa dikkat etmekte fayda var. Bunlardan bir tanesi çanta ağrılığıdır. Özellikle çanta çocuğun ağırlığının yüzde 10-15'ini geçmeyecek. Aynı zamanda ortopedik problemlere neden olmaması amaçlanarak, özellikle omurga sorunlarını engellemek adına 2 askılı olması, bel desteğinin olması ve çantanın hiçbir zaman tek taraflı taşınmamasını tavsiye ediyorum. Çocuklarımızın hem çanta kullanımı hem de çanta seçerken ergonomiye ve omurga yapılarına uygun çanta seçimi yapılmasını velilerimize tavsiye ediyorum" dedi.

"ÇALIŞMA MASALARI DİRSEK HİZASINDA OLMALI"

Prof. Dr. Karaaslan, ders çalışma masalarının da dirsek hizasında olması gerektiğini söyleyerek, "Çocukları yoğun bir tempo bekliyor ve çok ders çalışacaklar. Özellikle LGS veya YKS'ye çalışan çocuklar ile anasınıfı çocuklarda birincisi masa seviyesi dirsek seviyesiyle aynı olmalı. Aynı zamanda çocuklarımızın ayakları sandalyeden yere değmelidir. Mümkünse kullandıkları sandalyenin bel desteğinin olması ve uzun süreli öne doğru eğilmesini gerektirecek ders çalışma saatlerinden uzak durmaları gerekmektedir. Yani 30 ya da 40 dakikada bir çocukların mola vermesini tavsiye ediyoruz. Ben bütün çocuklarımıza sağlıklı eğitim öğretim hayatı dilerken, bu çocuklarımız büyüme yaşlarındadır. İnşallah hepsi dengeli beslenecekler. Hayatlarının bir kısmında spor yapacaklar. Başta omurga olmak üzere insan vücudundaki kas sisteminin de sağlıklı gelişmesi adına sağlıklarını desteklemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.