Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Uzmanlardan okul çantası uyarısı! | Sağlık Haberleri

        Uzmanlardan okul çantası uyarısı!

        Okulların açılmasına günler Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan'dan çocuklar için öneriler geldi. Çocukların ders çalışma masasının dirsek hizasında olması gerektiğini söyleyen Karaaslan, "Çanta ağırlığı çocuğun ağırlığının yüzde 10-15'ini geçmemelidir" uyarısında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 10:06 Güncelleme: 30.08.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanından okul çantası uyarısı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanta ağırlıklarının çocukların vücut ağırlıklarının yüzde 10-15'ni geçmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Fatih Karaaslan, "Bütün öğrenci kardeşlerimize 2025-2026 eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum. Çanta seçimi özellikle omurga sağlığında çok önemlidir. Bu büyüyen organizma olan çocukların omurgası ile ilgili bir problemin söz konusu olmaması için çanta seçerken birkaç hususa dikkat etmekte fayda var. Bunlardan bir tanesi çanta ağrılığıdır. Özellikle çanta çocuğun ağırlığının yüzde 10-15'ini geçmeyecek. Aynı zamanda ortopedik problemlere neden olmaması amaçlanarak, özellikle omurga sorunlarını engellemek adına 2 askılı olması, bel desteğinin olması ve çantanın hiçbir zaman tek taraflı taşınmamasını tavsiye ediyorum. Çocuklarımızın hem çanta kullanımı hem de çanta seçerken ergonomiye ve omurga yapılarına uygun çanta seçimi yapılmasını velilerimize tavsiye ediyorum" dedi.

        "ÇALIŞMA MASALARI DİRSEK HİZASINDA OLMALI"

        Prof. Dr. Karaaslan, ders çalışma masalarının da dirsek hizasında olması gerektiğini söyleyerek, "Çocukları yoğun bir tempo bekliyor ve çok ders çalışacaklar. Özellikle LGS veya YKS'ye çalışan çocuklar ile anasınıfı çocuklarda birincisi masa seviyesi dirsek seviyesiyle aynı olmalı. Aynı zamanda çocuklarımızın ayakları sandalyeden yere değmelidir. Mümkünse kullandıkları sandalyenin bel desteğinin olması ve uzun süreli öne doğru eğilmesini gerektirecek ders çalışma saatlerinden uzak durmaları gerekmektedir. Yani 30 ya da 40 dakikada bir çocukların mola vermesini tavsiye ediyoruz. Ben bütün çocuklarımıza sağlıklı eğitim öğretim hayatı dilerken, bu çocuklarımız büyüme yaşlarındadır. İnşallah hepsi dengeli beslenecekler. Hayatlarının bir kısmında spor yapacaklar. Başta omurga olmak üzere insan vücudundaki kas sisteminin de sağlıklı gelişmesi adına sağlıklarını desteklemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı