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        Haberler Sağlık Uzun süre dijital ekrana bakmak gözleri bozuyor

        Uzun süre dijital ekrana bakmak gözleri bozuyor

        Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Konuralp Yakar, çocukların ekranları yakın mesafeden uzun süre kullanılmasının gözlerde miyop gelişmesine ve mevcut numaranın büyümesine neden olabileceğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:21
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        Uzun süre dijital ekrana bakmak göz bozuyor
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        Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Konuralp Yakar, çocukluk dönemi göz sağlığına dair bilgiler verdi. Çocuklarda ilk göz muayenesinin gözler ilk açıldığında yapılmaya başlandığını ifade eden Yakar, bu muayenelerin ilerleyen dönemlerde sıklıkla yapılması gerektiğine değindi.

        MİYOPA SEBEP OLABİLİR

        Yakın mesafeden uzun süre ekran kullanımın zararlarına değinen Dr. Öğr. Üyesi Konuralp Yakar, “Pandemiyle ve uzaktan eğitimle birlikte çocukların hayatına dijital ekranlar hem daha erken yaşlarda hem de süre olarak fazlaca girmiş oldu. Ekranlar yakın mesafede uzun süre kullanıldığında gözlerde miyop gelişmesine sebep olabilir. Mevcut numaraların (gözlük dioptrisi) daha kolay ilerlemesine sebep olabilir. Bu nedenle eğitim amacı dışında eğlenceye yönelik dijital ekran kullanımı olabildiğince azaltılmalıdır. Bir diğer husus da; dijital ekranlara uzun sürelerde baktığımızda göz kırpma sayımız azalır. Bunun neticesinde gözlerde kuruma, yanma, refleks sulanma, kızarıklık ve kaşıntı gerçekleşir. Süre kısaltılması ve aralıklı kullanım, zaman zaman uzağa bakarak gözlerin dinlendirilmesi çok faydalıdır” dedi.

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        "BEBEKLER DOĞUŞTAN GÖZLÜK İHTİYACIYLA DOĞABİLİR"

        Bebeklerin görme refleksi ve göz takibinin ayrıntılarına da değinen Yakar, “Bebekler doğduğunda düşük görme düzeyine sahiptirler, gün geçtikçe görme düzeyleri artar ve çevresine ilgi göstermeye başlarlar. Doğumdan sonraki ikinci ayda çevresine ilgi göstermeye başlar ve renkli objeleri ve yakınlarını gözleri ile takip etmeye çalışırlar. Göz takiplerinin en geç 4. ayda gelişmiş olması gerekir. Dördüncü ayını doldurmasına rağmen göz takibi gelişmemiş bebekler muhakkak bir göz doktorunca tekrar değerlendirilmelidir. Çocuklarda ilk gözlük muayenesi doğumdan sonraki ilk 6-9. ayda muhakkak yapılmalıdır. Bebekler doğuştan gözlük ihtiyacıyla doğabilirler ve eğer bu saptanmaz ve gözlük kullandırılmazsa göz tembelliği oluşturabilir. Sanılanın aksine bebekler de gözlük takabilir ve kolaylıkla tolere ederler. ilk gözlük muayenesinde normal olsa dahi 3 yaşına kadar 6 ayda bir numara takibi açısından muayene edilmelidir. 3 yaşından sonra gözlük ihtiyacı saptanmayan bireyler yılda bir muayene edilse yeterlidir” diye konuştu.

        GÖZ TEMBELLİĞİ, ŞAŞILIK VE TEDAVİLERİ

        Okulların başlaması ile birlikte gündeme gelen göz sorunlarına da açıklık getiren Dr. Öğr. Üyesi Yakar, “Göz tembelliği; aslında görme potansiyeli olan bir gözün şaşılık veya gözlük gibi tedavi edilebilir bir sebepten dolayı tedavisiz bırakılması sonucu az görmesidir. Göz tembelliğinin en geç 8-10 yaşına kadar tedavisi vardır. Bu yaşlardan sonra çok çok az iyileşme sağlanabilir. Kalıcı hale gelir. Bu sebepten ötürü ilk gözlük muayenesi için ‘ilkokula başlarken yaptırırız’ düşüncesi çok yanlıştır. Artık çok geçtir. Şaşılık; her iki göz küresinin koordineli hareket edememesidir. Bir gözde veya her iki gözde çeşitli yönlerde aşırı hareket ya da hareketsizlik olabilir. Göz tembelliğinin en önemli sebepleri arasındadır. Şaşılık tedavisinde öncelikle eğer birey 10 yaşın altındaysa, varsa göz tembelliği tedavi edilir. Gereken en doğru gözlükler kullandırılmalı, göz tembelliği varsa kapama tedavisi ile tembel göz görmeye zorlanmalıdır. Bazı şaşılık türlerinin altında yatan sebep ise ihtiyaç olan yüksek gözlük numarasının kullanılmamasıdır. Gözlükle düzelen, operasyon gerektirmeyen şaşılık türleri de mevcuttur. Tüm bu çabalara rağmen şaşılık düzeltilememişse genel anestezi altında cerrahi planlanır” şeklinde konuştu.

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