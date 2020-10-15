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Uzun süreli Covid vakaları: Hastalık 'dört farklı sendroma bağlı olarak' vücutta kalıyor olabilir

İngiltere'de yapılan bir araştırma, koronavirüs enfeksiyonunun uzun dönemli etkilerinin, insan bedeninde dört farklı sendroma bağlı olarak etki bırakabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, hastalık tanısı koyulmamış kişiler dahi uzun süreli Covid mağduru olabiliyor

Uzun süreli Covid vakaları: Hastalık 'dört farklı sendroma bağlı olarak' vücutta kalıyor olabilir
BBC TÜRKÇE

İngiltere'de yapılan bir araştırma, koronavirüs enfeksiyonunun uzun dönemli etkilerinin, insan bedeninde dört farklı sendroma bağlı olarak etki bırakabileceğini ortaya koyuyor.

Bu araştırma aynı zamanda, devam eden semptomları olduğunu söyleyen insanlara neden inanılmadığını veya neden tedavi edilmediklerini de açıklıyor.

Ulusal Sağlık Araştırmaları Kurumu araştırması, uzun süreli Covid mağduru kişilerin üzerinde büyük bir psikolojik baskı olabileceğini kaydediyor.

Rapor, sağlık çalışanlarını, bu durumun mağduru olan kişilerin farkında olmak noktasında bilinçlendirmeyi de amaçlıyor.

Dört temel sendrom

Covid 19 hastalığına yakalanan birçok kişi, zayıf semptomlar göstererek iki haftada hastalığı atlatıyor. Daha ağır semptomlarda bu süre üç hafta da olabiliyor.

Ancak Ulusal Sağlık Araştırmaları Kurumu raporu, binlerce kişinin, devam eden Covid ile yaşıyor olabileceğini açıklıyor.

Devam eden Covid semptomlarından mağdur 14 kişinin, bir araya gelerek kurdukları bir Facebook grubu bulunuyor.

Araştırmayı yapan bilim insanları bu gruptakilerle konuşarak, tekrarlayan semptomların; nefes almayı, beyin faaliyetlerini, kap ve kardiyovasküler sistemi, böbrekleri, bağırsakları, ciğerleri ve deriyi etkilediğini tespit etti.

Bu semptomların dört farklı sendroma bağlı olabileceği düşünülüyor:

  • Ciğerlerde ve kalpte kalıcı organ hasarı
  • Yoğun bakım tedavisi sonrası sendromu
  • Virüse bağlı yorgunluk sendromu
  • Devam eden Covid 19 semptomları

Uzun dönemli Covid'den etkilenen kişilerden bazıları hastanede uzun süre tedavi görmüştü. Ancak aralarında test olmamış, teşhis konulmamış, hastalığı hafif atlatmış kişiler de yer alıyor.

Rapor, "Bazı insanlar için Covid 19 enfeksiyonunun uzun dönemli bir hastalık olduğu giderek netleşiyor" diyor ve devam ediyor:

"Bazıları için bu durumun nedeni, hastaneye yatmaları sonrası yaşadıkları tedavi süreci ile ilgili… Ama ilk enfeksiyon sonrası hastalığı evlerinde atlatan ve semptomları zaman için giderek ciddileşen kişiler de hayatlarını değiştiren bir tecrübe yaşadıklarını anlatıyor"

- Getty Images

Hastalık tanısı koyulmamış kişiler de uzun süreli Covid mağduru olabiliyor

Raporu kaleme alan isimlerden Dr Elaine Maxwell, başlangıçta, Covid 19'un uzun dönemli etkilerden mağdur kişilerin, hastalığı ağır semptomlarla geçiren kişiler olduğunu düşündüklerini söylüyor.

Ancak araştırmaları durumun böyle olmadığını ortaya koyuyor:

"Bugün artık biliyoruz ki hastalık teşhisi koyulmamış bazı kişiler, haftalarca hastanede oksijen tedavisi görmüş bir kişiden daha fazla sıkıntı çekebiliyor"

Uzun süreli Covid olarak anılan durumun, bilinç kararması ve aşırı yorgunluk gibi ağır etkileri olabildiği gibi, saç dökülmesi, koku ve tat kaybı gibi nispeten daha hafif etkileri de olabiliyor.

İtalya'nın Roma kentinde bir hastaneden taburcu olan hastalar üzerinde yapılan bir araştırma, bu kişilerin yüzde 87'sinin halen bir semptom gösterdiğini ortaya koyuyor.

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