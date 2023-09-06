Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmalarına köpekler de dahil edildi Aksaray'da, 3 gün önce etkili olan sağanağın neden olduğu selde annesi Hayriye Balcan ile birlikte otomobilden fırlayıp, akıntıya kapılan Asel bebeğin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor

Anadolu Ajansı Giriş: 06.09.2023 - 23:06 Güncelleme: 06.09.2023 - 23:24 facebook

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