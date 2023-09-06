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        Haberler Gündem Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmalarına köpekler de dahil edildi

        Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmalarına köpekler de dahil edildi

        Aksaray'da, 3 gün önce etkili olan sağanağın neden olduğu selde annesi Hayriye Balcan ile birlikte otomobilden fırlayıp, akıntıya kapılan Asel bebeğin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 23:06 Güncelleme: 06.09.2023 - 23:24
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        Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor
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        Aksaray'da pazar akşamı meydana gelen selde kaybolan 3 aylık bebek Asel Balcan için arama kurtarma çalışmalarına Ankara'dan getirilen eğitimli köpekler de katıldı.

        Eğitimli köpekler de aramaya katıldı! Asel bebekten haber yok!
        Eğitimli köpekler de aramaya katıldı! Asel bebekten haber yok! Haberi Görüntüle

        AFAD, jandarma, polis ve UMKE ekipleri, olayın yaşandığı bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 250 kişiden oluşan ekip yaklaşık 15 kilometrelik alanda Asel bebeği arıyor.

        ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

        Selin vurduğu yola paralel su kanalı ve çevresi adım adım taranırken bebeğe dair henüz herhangi bir ize rastlanmadı.

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        ÖZEL KÖPEKLER GÖREV BAŞINDA

        Öte yandan arama kurtarma çalışmaları için Ankara'dan getirilen eğitimli köpekler de bugün çalışmalara katıldı.

        Daha önce bölgedeki balçık nedeniyle koku alamadığı için bekletilen köpekler, arazinin uygun hale gelmesiyle bu sabah arama kurtarma çalışmalarına dahil edildi.

        DİDİK DİDİK ARANIYOR

        Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Aksaray
        #Asel bebek
        #haberler
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