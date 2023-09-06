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        Ballon d'Or ödülü adayları belli oldu!

        Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünde adaylar belli oldu! Cristiano Ronaldo'nun 18 yıl sonra aday gösterilmediği listede Lionel Messi kendine yer buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 23:23 Güncelleme: 06.09.2023 - 23:44
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        France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or ödülünün adayları belli oldu.

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        Yılın futbolcusuna verilen (Altın Top) Ballon d'Or'un 2023 ödülüne eski Fenerbahçeli Kim min-Jae de aday gösterildi.

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        Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez adaylar arasında yer almazken Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi listede kendisine yer buldu. Adaylar şöyle:

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        JULIAN ALVAREZ

        5

        NICOLO BARELLA

        6

        JUDE BELLINGHAM

        7

        KARIM BENZEMA

        8

        YASSINE BOUNOU

        9

        KEVIN DE BRUYNE

        10

        RUBEN DIAS

        11

        ANTOINE GRIEZMANN

        12

        İLKAY GÜNDOĞAN

        13

        JOSKO GVARDIOL

        14

        ERLING HAALAND

        15

        HARRY KANE

        16

        RANDAL KOLO MUANI

        17

        KHVICHA KVARATSKHELIA

        18

        ROBERT LEWANDOWSKI

        19

        EMILIANO MARTINEZ

        20

        LAUTARO MARTINEZ

        21

        KYLIAN MBAPPE

        22

        LIONEL MESSI

        23

        KIM MIN-JAE

        24

        LUKA MODRIC

        25

        JAMAL MUSIALA

        26

        MARTIN ODEGAARD

        27

        ANDRE ONANA

        28

        VICTOR OSIMHEN

        29

        RODRI

        30

        BUKAYO SAKA

        31

        MUHAMMED SALAH

        32

        BERNARDO SILVA

        33

        VINICIUS JR

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