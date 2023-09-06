Ballon d'Or ödülü adayları belli oldu!
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünde adaylar belli oldu! Cristiano Ronaldo'nun 18 yıl sonra aday gösterilmediği listede Lionel Messi kendine yer buldu
France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or ödülünün adayları belli oldu.
Yılın futbolcusuna verilen (Altın Top) Ballon d'Or'un 2023 ödülüne eski Fenerbahçeli Kim min-Jae de aday gösterildi.
Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez adaylar arasında yer almazken Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi listede kendisine yer buldu. Adaylar şöyle:
JULIAN ALVAREZ
NICOLO BARELLA
JUDE BELLINGHAM
KARIM BENZEMA
YASSINE BOUNOU
KEVIN DE BRUYNE
RUBEN DIAS
ANTOINE GRIEZMANN
İLKAY GÜNDOĞAN
JOSKO GVARDIOL
ERLING HAALAND
HARRY KANE
RANDAL KOLO MUANI
KHVICHA KVARATSKHELIA
ROBERT LEWANDOWSKI
EMILIANO MARTINEZ
LAUTARO MARTINEZ
KYLIAN MBAPPE
LIONEL MESSI
KIM MIN-JAE
LUKA MODRIC
JAMAL MUSIALA
MARTIN ODEGAARD
ANDRE ONANA
VICTOR OSIMHEN
RODRI
BUKAYO SAKA