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        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu oldu

        İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Kuzey Tunçelli, 800 metre serbestte şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. Milli sporcu ayrıca elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını da geçmeyi başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 23:27 Güncelleme: 06.09.2023 - 23:46
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        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
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        Milli sporcu Kuzey Tunçelli, İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Netanya kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 800 metre serbestte milli sporcu Kuzey Tunçelli mücadele etti.

        Kuzey, 7.48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

        Milli sporcu ayrıca elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını da geçmeyi başardı.

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