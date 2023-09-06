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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı, gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 19:12 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:12
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        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, E.S, Erenler Mahallesi'nde aralarından husumet bulunan İ.K. ve K.K. ile karşılaştı.

        Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        E.S, yanında getirdiği pompalı tüfekle, İ.K. ve K.K'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İ.K, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan K.K. ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Polis ekipleri de E.S'yi olay yerinde gözaltına aldı, suç aleti tüfeğe el koydu.

        Yapılan incelemenin ardından İ.K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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