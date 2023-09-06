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        Haberler Dünya AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu

        Vize serbestisi ne zaman? AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu

        AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu Üyesi Olivér Várhelyi, Habertürk TV'den Sena Alkan'ın sorularını yanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 17:37 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:37
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        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
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        AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu Üyesi Olivér Várhelyi, Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

        Várhelyi Türkiye ziyareti sırasında Habertürk TV'den Sena Alkan'ın sorularını yanıtladı.

        Ziyaretine ilişkin konuşan Várhelyi, "Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok pozitif bir açılım geldi, ziyaret sebebim imkanları keşfetmek" dedi.

        Várhelyi "Öncelik ilişkileri düzeltmek" derken "Vize kolaylaştırması ve gümrük birliğini derhal yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

        Várhelyi "Mevcut zorlukları ortadan kaldırabiliriz. Hem Dışişleri Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile bunları konuştuk. Bu da çok daha etkili bir birlik ortaya çıkartır ve hem Türkiye hem de AB için ekonomik büyümeyi sağlar. Vize konusunda özellikle iş dünyası için öğrenciler için seyahati kolaylaştırabiliriz. Zira en çok onlar faydalanıyor bunlardan" diye ekledi.

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