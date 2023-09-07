Trabzonspor'dan Nicolas Pepe bombası! Adı uzun süre Beşiktaş ile anılan Nicolas Pepe için bir iddia da Fransa'dan geldi. Trabzonspor'un Fildişi Sahilli yıldıza talip olduğu ve yoğun mesai harcadığı belirtildi

Habertürk Giriş: 07.09.2023 - 00:14 Güncelleme: 07.09.2023 - 00:15 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL