Samsun'da, ayakkabı boyacılığı yapan Ali Cezvekıran'ın (58), damar tıkanıklığı nedeniyle oluşan kangren sonucu sol el yüzük parmağı kesildi, kangren aynı eldeki işaret parmağına da sıçradı. Doktorların sigaranın neden olduğunu belirlediği kangren yüzünden kol ve ayağının kesilmek zorunda kalacağını belirttiği Ali Cezvekıran, buna rağmen sigara içmeye devam ediyor.
SİGARA YÜZÜNDEN UZUVLARINI KAYBETMEYE BAŞLADI
DHA'nın haberine göre; Samsun'un en işlek caddelerinde ayakkabı boyacılığı yapan 2 çocuk babası Ali Cezvekıran, ailesinin geçimini sağlıyor. Sabah erken saatlerde evden çıkan ve akşam saatlerine kadar ayakkabı boyayan Cezvekıran, tiryakisi olduğu sigara yüzünden uzuvlarını kaybetmeye başladı.
Sol el parmaklarında uyuşma başlayan Cezvekıran'a başvurduğu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde damar tıkanıklığı teşhisi konuldu. Cezvekıran'ın yapılan operasyonla sol el yüzük parmağı kesildi. Doktorlar kangrenin aynı eldeki işaret parmağına da sıçradığını belirledi. Doktorların sigaranın neden olduğunu belirlediği kangren yüzünden kol ve ayağının kesilmek zorunda kalacağını belirttiği Ali Cezvekıran, buna rağmen sigara içmeyi sürdürüyor.
"BEN BU SİGARAYI BIRAKAMAM"
35 yıldır sigara içtiğini anlatan Ali Cezvekıran, "Ben sanayi sitesinde hamallık ve boyacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Allah ne verdiyse onunla geçiniyorum. İş olmayınca kuru ekmeğe talim ediyorum. Ama şükürler olsun ki karnım doyuyor. Bir gün elimde siyah ve ufak bir yara vardı, daha sonrasında bu yara büyüdü kangren oldum. Parmağımı dibinden kestiler. Şimdi de kangren ikinci parmağıma sıçradı. Hastaneye muayeneye gittim. Doktor; bende damar tıkanıklığı olduğunu ve sigarayı bırakmazsam elimi de bacağımı da kaybedebileceğini söyledi. Sigarayı 35 sene içtim ve halen içiyorum. Ben sigarayı bıraksam birileri moralimi bozacak, ben yine sigaraya sarılacağım. Ben bu sigarayı bırakamam" dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.