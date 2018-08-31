V-Varen Nagasaki - Shonan Bellmare maçı heyecanı

Japonya J1 Lig maçında V-Varen Nagasaki ile Shonan Bellmare, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. V-Varen Nagasaki 21 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Shonan Bellmare 27 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi V-Varen Nagasaki, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Shonan Bellmare son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 201 kodlu maçta; İddaa oynayanlar V-Varen Nagasaki kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Shonan Bellmare sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

V-Varen Nagasaki önceki hafta Shonan Bellmare mücadelesinde 2-1 kazandı.

Shonan Bellmare ise V-Varen Nagasaki karşılaşmasında 2-1 yenildi.

V-Varen Nagasaki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. V-Varen Nagasaki, kendi sahasında 15 gol attı, 18 gol yedi.

Shonan Bellmare, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shonan Bellmare 17 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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