Vaclav Cerny: Maçı daha kolay hale getirebilirdik

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ın Çek oyuncusu Vaclav Cerny, galibiyeti değerlendirdi.

"Üç güzel golle, çok önemli 3 puan aldık. Maça iyi başladık, 2-0'dan sonra maçı daha iyi tutabilirdik. Maçı daha kolay hale getirebilirdik. Bunları yapamadık."

"İLK GOLÜMÜ ATTIM, MUTLUYUM"

Beşiktaş formasıyla golle tanışmanın sevincini yaşadığını ifade eden Cerny, hedeflerini şu sözlerle paylaştı:

"İlk golümü attığım için mutluyum, umarım daha çok gol atarım."

"SAHADA İYİ ANLAŞIYORUZ"

Takım içindeki uyumdan bahseden Cerny, özellikle Gökhan Sazdağı ile yakaladıkları iletişime değindi:

"Gökhan Sazdağı ile çok konuşuyoruz ve birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum."