        Vaclav Cerny: Maçı daha kolay hale getirebilirdik - Beşiktaş Haberleri

        Vaclav Cerny: Maçı daha kolay hale getirebilirdik

        Beşiktaş'ın oyuncularından Vaclav Cerny, 3-1'lik Kocaelispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Maçı daha kolay hale getirebilirdik" dedi.

        Giriş: 29.09.2025 - 22:58 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:58
        "Maçı daha kolay hale getirebilirdik"
        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ın Çek oyuncusu Vaclav Cerny, galibiyeti değerlendirdi.

        "ÜÇ GOL VE ÖNEMLİ 3 PUAN"

        Takım olarak doğru başlangıç yaptıklarını vurgulayan Çek oyuncu, skor avantajını daha iyi kullanabileceklerini dile getirdi:

        "Üç güzel golle, çok önemli 3 puan aldık. Maça iyi başladık, 2-0'dan sonra maçı daha iyi tutabilirdik. Maçı daha kolay hale getirebilirdik. Bunları yapamadık."

        "İLK GOLÜMÜ ATTIM, MUTLUYUM"

        Beşiktaş formasıyla golle tanışmanın sevincini yaşadığını ifade eden Cerny, hedeflerini şu sözlerle paylaştı:

        "İlk golümü attığım için mutluyum, umarım daha çok gol atarım."

        "SAHADA İYİ ANLAŞIYORUZ"

        Takım içindeki uyumdan bahseden Cerny, özellikle Gökhan Sazdağı ile yakaladıkları iletişime değindi:

        "Gökhan Sazdağı ile çok konuşuyoruz ve birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum."

