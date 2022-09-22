Vahşet perdesi aralandı! İşte otopsi raporu! 0:00 / 0:00

DHA

Mardin Dargeçit'te, 16 Eylül´de Emin Öner (34), 9 yıldır evli olduğu Pakistan Öner (32) ve 2 çocuğunu alarak, kardeşinin kullandığı sepetli motosikletle kırsal Karabayır Mahallesi´ne götürmek üzere yola çıktı.

YOLDA BIÇAKLAYIP BOĞAZINI KESTİ DHA'da yer alan habere göre Emin Öner, yolda bilinmeyen nedenle eşi Pakistan'ı defalarca bıçaklayıp, boğazını kesti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Sağlık ekibi, Pakistan Öner´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Emin Öner, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

5 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI Pakistan Öner´in şikayeti üzerine çeşitli tarihlerde Emin Öner için 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma' kararı verildiği; Öner´in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınma evine yerleştiği ardından da annesinin evine geçtiği belirtildi. Pakistan Öner´in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı öğrenildi.