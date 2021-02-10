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HaberlerGündem3. SayfaFOK VAHŞTETİ! Son dakika: Kuşadası'nda tüyler ürperten olay!
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Kuşadası'nda tüyler ürperten olay! Kulağını, boğazını kesilip, bağlı halde denize atıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, denizde yaralı fok ihbarından tüyler ürperten bir olay çıktı. Olay yerine giden çevreciler ve yetkililer, kıyıda hareketsiz duran hayvanın Akdeniz foku değil, ayakları bağlandıktan sonra boğazı kesilerek, vahşice öldürülmüş bir sığır olduğunu gördü. Hayvanın kime ait olduğu belli olmasın diye küpe bulunan kulağının da kesildiği belirlendi

FOK VAHŞTETİ! Son dakika: Kuşadası'nda tüyler ürperten olay!
Kuşadası'nda tüyler ürperten olay!
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İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ölü fok ihbarına giden çevreciler ve yetkililer, deniz kıyısında ayakları bağlanmış, kulağı ve boğazı kesilmiş bir sığır buldu.

Kuşadası sahil sitelerinde oturan vatandaşların denizde yaralı bir Akdeniz foku olduğunu bildirmesinin ardından çevreciler ve yetkililer harekete geçti. Yapılan araştırmada kumsalda hareketsiz duran hayvanın Akdeniz foku değil, boğazından kesilerek vahşice öldürülmüş bir sığır olduğu ortaya çıktı. Kime ait olduğu belli olmasın diye küpe bulunan kulağı da kesilen hayvanı inceleyen Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedi. Kepçelerle kıyıya çıkarılan sığır, sağlık şartlarına uygun olarak üzerine kireç dökülerek gömüldü.

'BU HAYVANIN DENİZDE OLMASI BİZE ÇOK İLGİNÇ GELDİ'

Yaşanan ilginç olayı değerlendiren Kuşadası EKODOSD Başkan Bahattin Sürücü, şunları söyledi: "Hastalıktan ölen hayvanların 'su götürür' mantığıyla akarsulara atıldığını Büyük Menderes Nehri’ndeki araştırmalarımızdan biliyoruz. Ancak bu hayvanın denizde olması bize çok ilginç geldi. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yardım istedik. Ölen hayvan kepçeyle kıyıya alındığında bir kez daha şaşırdık. Hayvanın bir hastalıktan dolayı suya atılmadığını anladık. Çünkü hayvanın dört ayağının bu işi bilen kişiler tarafından muntazam bir şekilde bağlandığını ve boğazının kesildiğini gördük.

KİME AİT OLDUĞU BİLİNMESİN DİYE KULAGĞI KESİLMİŞ

Hayvan besleyenlerle görüştüğümüzde muhtemelen bu hayvanın çalındığı, kesildiği ve işlem sırasında görüldükleri ya da hayvanı araçla götürürken yolda arama olduğundan dolayı hayvanın dereye atıldığı şeklinde yorum getirdik. Her hayvanın kulağına tarım müdürlükleri tarafından kime ait olduğunu gösteren numaralı küpe takılıyor. Ancak bu hayvan kime ait olduğu bilinmesin diye küpesiyle birlikte kulağının kesildiğini gördük.

ÖLEN HAYVANLAR AKARSULARA ATILMAKTA, BUGÜN DENİZE KADAR ULAŞTIĞI GÖRÜLDÜ

Belki hayvanı çalınmış bir vatandaş müracaat edebilir diye ilgili kurumlara da bilgi verdik. Bu olay diğerlerinden farklı olsa da sonuçta ölen hayvanlar ne yazık ki akarsulara atılmakta ve bugün olduğu gibi denize kadar ulaştığı da görülmektedir. Ölen hayvanlar bakteri ve mikrop taşımakta, bu da halk sağlığını yakından ilgilendirmektedir. Ölen hayvanlar arasında şarbonlu, tüberkülozlu olanlar olabilir. Onun için üzerine kireç dökülüp gömülmesi gerekir."

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