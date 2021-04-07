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HaberlerGündem3. SayfaVAHŞET! Yine kan dondurdular! İki kentte 8 can daha
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Katliamlar durmuyor! Yine kan dondurdular: İki kentte 8 can daha

Hayvanlara yönelik şiddet ve katliamların ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer Çorum ve Antalya'daki katliamlar kan dondurdu. Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir hayvansever, beslediği 4 kedi ve 2 köpeğin kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğünü, çok sayıda hayvanının da kayıp olduğunu öne sürdü. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ise, ormanlık alanda ayaklarından bağlı başı tasmalı iki köpek ölü olarak bulundu. Köpekleri koku üzerine bulan çoban Erkut Keskin, yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

VAHŞET! Yine kan dondurdular! İki kentte 8 can daha
Yine kan dondurdular! İki kentte 8 can daha
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Hayvanlara yönelik şiddet ve katliamlara bir yenisi Çorum ve Antalya'da eklendi. Çorum'un Ortaköy ilçesinde 4 kedi ve 2 köpek zehirlenerek öldürülürken, çok sayıda hayvanının da kayıp olduğunu öne sürüldü. Antalya'da ise, Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda ayaklarından bağlı başı tasmalı 2 köpek ölü olarak bulundu.

Korkunç olaylardan ilki Çorum'un Ortaköy ilçesinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, ilçede yaşayan M.E. adlı kadın, sahip çıkıp beslediği çok sayıda hayvandan 4 kedi ve 2 köpeğin, kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü, birçok hayvanının da kayıp olduğunu öne sürerek, durumu Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu'na bildirdi. Federasyon ve kadının şikâyeti üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Ölen hayvanlardan alınan numuneler de incelemek üzere Samsun'a gönderildi.

'HAPİS CEZASI GELMELİDİR'

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erçok, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Gönüllümüz bizimle biz de kurumlarla irtibata geçtik. Hayvanların büyük bir bölümünün zehirlenme ile öldüğünü düşünüyoruz. Öldürülen hayvanların idrar tahlilleri Samsun'a gönderildi. İnşallah bunu yapanlar bulunur. Bulunmasa da Allah'ın adaleti şaşmaz, ne yaparsa insanoğlu bir gün bulacaktır. Hayvana şiddete, vahşete, tecavüze hapis cezası gelmelidir. Yasalar belediyeleri koruyarak çıkarıldığı sürece hayvanları koruyamayız" dedi.

'İNSANLIK DIŞI BİR OLAY'

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir de yaşananları insanlık dışı bulduğunu ifade ederek, "Biz kendi imkânlarımızla bir barınak oluşturduk ve kendi gücümüzle elimizden geldiğince bu canlara bakmaya çalışıyoruz. Kendim de çok sayıda sokak hayvanına bakıyorum. Merhamet diyorum" diye konuştu.

ANTALYA'DAKİ VAHŞETİ ÇOBAN ORTAYA ÇIKARDI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ise, ormanlık alanda ayaklarından bağlı başı tasmalı 2 köpek ölü olarak bulundu. İHA'nın haberine göre, Aydınlık Mahallesi'ndeki caminin yakınında küçükbaş hayvanlarını otlatan Erkut Keskin, gelen koku üzerine kaldırdığı çalıların altında ayakları bağlı ölü şekilde 2 köpek buldu. Ayaklarından bağlı ve birinin başında tasma bulunan köpeklerin durumunu video çekerek anlatan Erkut Keskin, duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Görüntülerde Keskin, "Hayvanları otlatırken bir koku geldi. Çalıların altında atakları bağlı iki köpek ölüsü bulduk. Üzerlerini çalı ile örtmüşler. Boynunda tasması da var ayakları bağlanılmış buraya atılmış" dedi.

'SAHİPLENDİRDİĞİM KÖPEKLER OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Ölü bulunan köpekleri sahiplendiren hayvansever Ayşe Sayın, "Sahiplendirdiğim köpekler olduğunu gördüm. Ayakları bağlanmış iple boynunda tasması var. Bölgenin yakınında da köpek ölümleri oldu. Bu hayvanların geçmişi zaten sokaklardır. Bu hayvanlar her yere girip çıkabilir. Biz zehirlenerek öldürüldüklerini düşünüyoruz. Sahipli ya da sahipsiz bu hayvanların yaşam haklarının ellerinden alınmamasını istiyoruz. Bu hayvanların ölümüne sebep olan kişi ya da kişilerin bulunmasını istiyoruz. Kimsenin canını kimse vermedi. Bugün hayvanlara bunu yapan insanlara da zarar verebilir" diye konuştu.

Sayın, bölgedeki hayvanseverin kendi imkanları içinde sokak hayvanlarını beslediğini belirterek, canların ölümünden dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını sözlerine ekledi.

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