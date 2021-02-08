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HaberlerGündem3. SayfaMAGANDA| Son dakika: Köpeği vuran caninin pişkinliği 'pes' dedirtti
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Köpeği vuran magandanın pişkinliği: Görende adam öldürdük sanır

Çorum'da av tüfeğiyle ateş ettiği sokak köpeğinin ağır yaralanmasına neden olan Mehmet K.(50),polis ekiplerince yakalandı. Yaralı köpek tedavisi için barınağa götürülürken şüpheli ise, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, görende adam öldürdük sanır” diye tepki gösterdi. Veteriner hekim eşliğinde tedavisi süren köpeğin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi

MAGANDA| Son dakika: Köpeği vuran caninin pişkinliği 'pes' dedirtti
Köpeği vuran magandanın pişkinliği 'pes' dedirtti
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DHA

Çorum'da av tüfeğiyle ateş ettiği sokak köpeğinin ağır yaralayan Mehmet K. (50),polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sanayi sitesinde esnaflık yapılan Mehmet K. iş yerinin yakınında bulunan ve kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeğine av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların sırt kısmına isabet eden köpek, kanlar içinde kalıp, yaralandı.

Mehmet K. saldırı sonrası bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri ile belediyeye bağlı barınak görevlileri sevk edildi. Gelen polis ekipleri Mehmet K.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı köpek de götürüldüğü barınakta tedaviye alındı. Veteriner hekim eşliğinde tedavisi süren köpeğin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada şüpheli saldırgan Mehmet K. da, ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu'na götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz, görende adam öldürdük sanır& diyerek tepki gösterdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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