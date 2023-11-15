Vahşi hayatta 230 Florida panteri kaldı ABD'de 2 Florida panterinin daha ölümünün ardından nesli tükenme tehlikesi altında olan türden vahşi hayatta 230 adet kaldı

Florida Balık ve Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonuna göre, Florida'nın Collier bölgesinde 4 yaşında, Hendry bölgesinde 3 yaşında olmak üzere iki erkek panter öldü.

Yetkililer, bu yıl otomobil çarpması sonucu ölen Florida panteri sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

Eyaletin sadece Meksika Körfezi bölgesinde yaşayan Florida panterinden vahşi hayatta 230 adet kaldı.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.​​​​​​​