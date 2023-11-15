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        Haberler Yaşam Vahşi hayatta 230 Florida panteri kaldı

        Vahşi hayatta 230 Florida panteri kaldı

        ABD'de 2 Florida panterinin daha ölümünün ardından nesli tükenme tehlikesi altında olan türden vahşi hayatta 230 adet kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:34
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        Vahşi hayatta sayıları 230'a düştü
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        Florida Balık ve Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonuna göre, Florida'nın Collier bölgesinde 4 yaşında, Hendry bölgesinde 3 yaşında olmak üzere iki erkek panter öldü.

        Yetkililer, bu yıl otomobil çarpması sonucu ölen Florida panteri sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

        Eyaletin sadece Meksika Körfezi bölgesinde yaşayan Florida panterinden vahşi hayatta 230 adet kaldı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.​​​​​​​

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        #Florida panteri
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