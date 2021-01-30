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HaberlerSağlıkVaka artışının sebebi mutasyon mu? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! - Haberler
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Toplum Bilimleri Kurulu üyesi: Vaka artışında mutasyon etkili olmuş olabilir

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüste günlük vaka sayılarının 5 binden 7 binlere çıkmasında ülkede görülen mutasyonun etkili olmuş olabileceğini söyledi. İlhan, "Şu anda Bilim Kurulu'nda Türkiye'de mutasyonlu virüsün detaylı izlenmesi yapılıyor. Alt tiplendirilmesi yapılıyor; acaba İngiltere'den mi yoksa Güney Afrika'dan mı geldi diye bununla ilgili detaylandırma yapılıyor" dedi

Vaka artışının sebebi mutasyon mu? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! - Haberler
Vaka artışında sebep mutasyon mu?
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DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısının 128'e yükseldiğini, 17 şehirde İngiltere varyantının görüldüğünü açıkladı.

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutasyonlu virüsün Türkiye'de yayılma oranına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. İlhan, Tokat ve farklı illerde mutasyonlu virüsün görüldüğüne vurgu yaparak, "Bu durum mutasyonlu virüsün Türkiye içerisinde yayılımda olduğunu gösteriyor. Zira hepimiz düşünmeliyiz ki, mutant virüs eğer Tokat'ta görülüyorsa, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir" dedi.

'ÇOK DAHA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR'

Mutant virüsün bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan İlhan, "Ocak ayı başında İngiltere'deki bilim insanları ile konuştuğumuzda ya da oranın Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına baktığımızda bulaş ihtimalinin yüksek olduğunu, öldürücülüğün yüksek olmadığını söylemişlerdi. Bu yeni olduğu için biz de bilmiyoruz, o yüzden iyi takip etmek gerekiyor. Şu an ise, daha farklı bir açıklama içerisindeler. Diyorlar ki 'evet bulaştırıcılık fazla; ama vefatlarda da yüzde 30'a yakın artış söz konusu olabilir, yani öldürücülüğü de artabilir.' Eğer böyle olursa çok daha dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

VAKA ARTIŞINDA MUTANT VİRÜS ETKİSİ

İlhan, vaka sayılarının son dönemde 5 binli rakamlara kadar düşmesinin ardından tekrar 7 binler seviyesine geldiğini hatırlatan İlhan, "Mutant virüsün ülkemizde olduğunu biliyoruz. Hatta bir hesap yapmak gerekirse, yüzde 30 artış olduğunu söyleyebiliriz; çünkü vaka sayılarımız 5 binden 7 binli rakamlara çıktı. Burada hem mutant virüs etkili olmuş olabilir hem de vatandaşların hafta sonu bir araya gelmesi, aşının başlamasıyla beraber rehavete kapılması, maske ve fiziksel mesafeye önem vermemesi etkili olmuş olabilir. Bu durum daha net bilinmediği için yapılacak tek şey korunmaya dikkat etmektir. Şu an mutant virüs Türkiye'de olduğuna göre, bulaştırıcılık ihtimalinin yüksek olduğu da kanıta dayalıysa vatandaşlar olarak bizim yapmamız gereken kurallara daha çok uymamız. Maskeyi daha çok takmamız, fiziksel mesafeye daha çok dikkat etmemiz, kapalı ortamlarda bir araya gelmekten çekinmemiz ve mutlaka bulunduğumuz ortamı havalandırmamız olmalıdır. Aksi takdirde bulaşın daha fazla olacağını, rakamların daha fazla yukarıya doğru gideceğini düşünmemiz gerekiyor" dedi.

'BİLİM KURULU'NDA TAKİP EDİLİYOR'

İlhan, mutant virüsün yayılımının şehir şehir takip edildiğini, Türkiye'de farklı bölgelerde ve coğrafi dağılımlarda olduğunu söylemenin mümkün olduğunu kaydetti. Bilim Kurulu'nda da bu konunun takip edildiğine dikkat çeken İlhan, "Mutant virüsle bildiğimiz koronavirüste bulaşma yolları arasında hiçbir fark söz konusu değil. Öte yandan semptomlarda ve bulgularda da bir fark söz konusu değil. O yüzden ayırt etmek çok güç. Bu nedenle daha dikkatli olmak dışında elimizde başka hiçbir seçenek söz konusu değil. Şu anda Bilim Kurulu'nda Türkiye'deki tüm virüsün izlendiği gibi mutasyonlu virüsün de detaylı izlenmesi yapılıyor. Alt tiplendirilmesi yapılıyor. Acaba 'İngiltere´den mi yoksa Güney Afrika´dan mı geldi´ diye bununla ilgili bir detaylandırma yapılıyor. Ayrıca olası mutant virüsteki tedavi değişimleri söz konusu olursa bunun da değerlendirilmesi yapılıyor. Ama sahada filyasyonda fark eden bir şey yok. Mutant virüse sahip kişilerin yine izolasyonu ve yine gerekirse hastanede tedavileri yapılıyor; aynı şekilde temaslıların da taranması yapılıyor. Süre içerisinde başka bir değişim olacak mı, bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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