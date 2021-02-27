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HaberlerGündemPİK YAPTI! Son dakika: Samsun'da korona alarmı! İki mahalle karantinada
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Vakaların pik yaptığı kentte 2 mahalleye karantina!

Türkiye’deki vaka sayısı ve vaka artış hızı en çok olan illerden biri olan Samsun’da iki mahalle karantinaya alındı. Karantinaya alınan mahallerin tüm giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri 7/24 nöbet tutuyor

PİK YAPTI! Son dakika: Samsun'da korona alarmı! İki mahalle karantinada
Vakaların pik yaptığı kentte 2 mahalleye karantina!
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İHA

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı verilere göre nüfusa oranla en fazla vaka olan 5 ilden biri de Samsun oldu. Korona virüsün pik yaptığı Samsun'da Ayvacık ilçesinde bulunan Söğütpınar ve Şenpınar Mahalleleri 7 günlüğe karantinaya alındı.

MAHALLEYE KİMSE ALINMIYOR

İHA'da yer alan habere göre mahalle girişinde nöbet tutan Jandarma ekipleri karantina kapsamında mahalleye kimseyi almıyor. Mahallelere ulaşan bazı yollara ise kum dökerek araç girişi önleniyor.

"MAHALLEMİZDE YAŞLI SAYISI FAZLA"

Söğütpınar ve Şenpınar Mahalleleri girişinde fırıncı olan Hamit Kalaycı, "Bilindiği üzere Karadeniz'de son günlerde vakalar artış göstermişti. Mahallelerde ne yazık ki vaka sayılarında bir artış oldu. Mahallemizde yaşlı sayısı da biraz fazladır. Mahalleli çarşıya, pazar iner, etkileşim fazla. Jandarma ekipleri de burada görev yapıyor" dedi.

3 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Havadan görüntülenen Söğütpınar ve Şenpınar Mahallelerinde karantina 3 Mart’a kadar devam edecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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