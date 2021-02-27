Vakaların pik yaptığı kentte 2 mahalleye karantina! 0:00 / 0:00

İHA

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı verilere göre nüfusa oranla en fazla vaka olan 5 ilden biri de Samsun oldu. Korona virüsün pik yaptığı Samsun'da Ayvacık ilçesinde bulunan Söğütpınar ve Şenpınar Mahalleleri 7 günlüğe karantinaya alındı.

MAHALLEYE KİMSE ALINMIYOR

İHA'da yer alan habere göre mahalle girişinde nöbet tutan Jandarma ekipleri karantina kapsamında mahalleye kimseyi almıyor. Mahallelere ulaşan bazı yollara ise kum dökerek araç girişi önleniyor.

"MAHALLEMİZDE YAŞLI SAYISI FAZLA"

Söğütpınar ve Şenpınar Mahalleleri girişinde fırıncı olan Hamit Kalaycı, "Bilindiği üzere Karadeniz'de son günlerde vakalar artış göstermişti. Mahallelerde ne yazık ki vaka sayılarında bir artış oldu. Mahallemizde yaşlı sayısı da biraz fazladır. Mahalleli çarşıya, pazar iner, etkileşim fazla. Jandarma ekipleri de burada görev yapıyor" dedi.

3 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Havadan görüntülenen Söğütpınar ve Şenpınar Mahallelerinde karantina 3 Mart’a kadar devam edecek.