Vaka sayısı azalan Konya'da Kovid-19'la mücadelenin kahramanları: Filyasyon ve çağrı merkezi ekipleri

AA

"Pandemi Eylem Planı" kapsamında Konya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan filyasyon, Pandemi Danışma ve Çözüm Merkezi ile Mobil İlaç Dağıtım Birimi ekipleri, Konya'da Kovid-19 vaka sayısının günden güne azalmasının önemli etkenleri olarak görülüyor.

Kentte vatandaşların tedbirli tutumu, sağlık personeli ve Valilik ekiplerinin senkronize şekilde fedakarlıkla yürüttüğü çalışmalar, vakalara ulaşım oranını da Türkiye ortalamasının altına düşürdü.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, konuya ilişkin açıklamasında, Sağlık ve İçişleri bakanlarının sahayı titizlikle takip ettiğini, filyasyon ekiplerinin çok kısa sürede temaslı tespitini yaptığını, tanı konulan vakalara ilaçlarının Mobil İlaç Dağıtım Birimince ulaştırıldığını, Pandemi Danışma ve Çözüm Merkezi ile de taleplerin ve soruların yanıtlandığını söyledi.

Konya'da vaka sayısının günden güne azalmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Özkan, "Ülkemizin bir an önce kurtulmasını dilediğimiz Kovid-19'la mücadelede şehrimizin başarısı, Sağlık Bakanı Koca'nın birebir takip ve desteği, vatandaşlarımız ile ilgili kurum ve kuruluşların dikkati, sağlık çalışanlarımızla birlikte büyük emeklerle çalışan filyasyon, çağrı merkezi ve ilaç dağıtım ekiplerimizin emeği sonucu ortaya çıkmıştır. Kovid-19'la mücadelenin temel taşlarını oluşturan bütün ekiplerimize ve tedbirlere hassasiyetle riayet eden bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

- Vatandaştan gelen talepler hızla çözüme kavuşuyor

Pandemi Danışma ve Çözüm Merkezine ilişkin bilgi veren Özkan, şöyle konuştu:

"Burada 8'i doktor toplam 35 sağlık personeli 7 gün 24 saat görev yapıyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler, çağrı merkezinde görevli sağlık çalışanları tarafından hızlı şekilde değerlendiriliyor ve konunun içeriğine göre ilgili birimlerce hızla çözüme kavuşturuluyor. Çağrı merkezini arayan Kovid-19 temaslı vakalarda herhangi bir hastalık semptomu görülmesi halinde bilgiler alınıyor ve eve numune almak üzere bir ekip gönderiliyor. Bu sayede olası Kovid-19 hastasına evden dışarı çıkmadan PCR testi yapılabiliyor."

Vali Özkan, PCR testi çalışılabilen laboratuvar sayısının 3’den 5’e çıkarıldığını, Konya Şehir Hastanesi ve Konya Numune Hastanesinde de artık sonuçlara bakılabildiğini belirtti.

Test sonucu pozitif çıkan hastaların ilaçlarını evlerinde teslim etmek için Mobil İlaç Dağıtım Birimi kurduklarını hatırlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Eve gönderilen hastalarımızla ilgili olarak testlerin sonucu netleştiği zaman, doktorlarımız ilaçları reçete haline getiriyor ve ilaç dağıtım merkezine bildiriyor. Mobil İlaç Dağıtım Birimi ekibi de ilaçları hastalarımıza teslim ediyor. Bu konuda il merkezinde 12 ekibimiz var. Merkez ilçelerimiz dışında da her ilçe sağlık müdürlüğümüzün kendi ekibini oluşturmasıyla bu faaliyet sorunsuz icra ediliyor. Bu hizmetle test sonucu pozitif çıkan vatandaşımızın, tekrar tekrar hastaneye gelmesini önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla bulaşın önlenmesi yönünde ciddi anlamda tedbir alıyoruz. Aynı zamanda hızlı bir şekilde tedaviye başlamış oluyoruz."

Riskin devem ettiğini belirten Özkan, kurallara hassasiyetle uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

- Filyasyon süresi 5 saate kadar düştü

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise Türkiye'de ortalama 13 saat olan filyasyon süresinin Konya'da 5 saate düştüğünü, bunun da salgınla mücadelede önem taşıdığını vurguladı.

Konya'nın vaka sayısının kısa zamanda önemli oranda azalmasıyla Türkiye'ye örnek olduğunu dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Valimizin talimatları ile diğer kurumlardan İl Sağlık Müdürlüğümüz emrine verilen araç ve personel desteği sayesinde filyasyona çıkan ekip sayısını şehrimizde 470’e çıkarmayı başardık. Filyasyon süresinin kısalmasıyla birlikte testi pozitif çıkan hastalarımıza en kısa sürede ulaşarak tedavilerine başlıyoruz. Bu da hastaneye yatış ve zatürre oranlarımızı düşürmemize olanak sağlayarak hastanelerimizin üzerindeki yükü azaltmış oluyor."