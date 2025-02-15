Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
Sosyal medyadaki paylaşım nedeniyle 'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bulunduğu paylaşımından dolayı müstehcenlik suçlamasıyla dün gözaltına alınmıştı.
Merve Taşkın paylaşımında; "14 Şubat’ta yalnız olanlara, 400 bin TL karşılığında kız arkadaş olabilirim" diye yazmıştı.
Geceyi; Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği'nde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Taşkın, emniyetten çıkarılırken sorulara cevap vermedi.
Merve Taşkın, 2023'te de müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı. Bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada Taşkın'ın beraatine karar verilmişti.