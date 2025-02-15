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        Haberler Magazin Merve Taşkın, müstehcenlik suçundan adliyeye sevk edildi- Magazin haberleri

        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi

        Sosyal medyadaki paylaşım nedeniyle 'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi

        Giriş: 15.02.2025 - 12:50 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:54
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        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
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        Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bulunduğu paylaşımından dolayı müstehcenlik suçlamasıyla dün gözaltına alınmıştı.

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        Merve Taşkın paylaşımında; "14 Şubat’ta yalnız olanlara, 400 bin TL karşılığında kız arkadaş olabilirim" diye yazmıştı.

        Geceyi; Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği'nde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Taşkın, emniyetten çıkarılırken sorulara cevap vermedi.

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        Merve Taşkın, 2023'te de müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı. Bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada Taşkın'ın beraatine karar verilmişti.

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