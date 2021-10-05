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VakıfBank: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 0 MAÇ SONUCU

Voleybolda 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu

VakıfBank: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 0 MAÇ SONUCU

Çekişmeli maçta ilk sette 9-9 beraberliğin ardından Eczacıbaşı Dynavit servislerde kritik hatalar yaptı. Bunu iyi değerlendiren VakıfBank, Meryem Boz ile serviste bir sayı bularak 18-16 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-21 kazandı.

Karşılaşmanın ikinci setine Eczacıbaşı Dynavit iyi başladı ve 7-5 öne geçti. Zehra ile bloktan sayı bulan VakıfBank, Braga ile bir sayı daha bularak 16-12 üstünlük yakaladı. Çaprazda Hande ve Boskovic ile sayılar bularak sete tutunmaya çalışan Eczacıbaşı Dynavit, skoru 16-15 getirdi. Rakibinin servisteki hatalarını yine iyi değerlendiren VakıfBank, 2. seti de 25-19 alarak 2-0 öne geçti.

Son sette rahat bir oyun sergileyen VakıfBank, etkili servislerinin yanı sıra blok üstünde sayılar buldu ve bu seti de 25-29 aldı.

Rakibini 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupayı müzesine götürdü.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Ebru Kaya

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande Baladın, Merve Atlıer, Boskovic, McKenzie, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Saliha Şahin, Fatma Şekerci, Heryman)

Setler: 25-21, 25-19, 25-19

Süre: 29, 30, 28 (87 dakika)

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