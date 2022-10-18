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Guidetti, ülkesinin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, Egonu'nun bu sezondan itibaren VakıfBank forması giyeceğini hatırlatarak, "Paola'nın bizimle oynayacak olmasından dolayı hem mutluyum hem de onur duydum." ifadelerini kullandı.

Guidetti, Egonu'nun dünyanın sayılı oyuncularından biri olduğunu belirtti.

İtalya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olmasının ardından Egonu'nun kendisine yönelik ırkçı yaklaşımlardan şikayetçi olmasına ve milli takıma devam etmeyeceği yönündeki açıklamasına değinen Guidetti, "Paola'nın kolay bir dönemden geçmediğini biliyorum. Ne yazık ki spor böyledir. Kazanırken seni göklere çıkarırlar, kaybedince sert şekilde eleştirilirsin. Aynı şey, Dünya Kupası'ndan sonra benim de başıma geldi Türkiye ile. Bu nedenle bu tecrübesi onun için çok iyi olacak." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin Egonu'ya iyi geleceğinin altını çizen Guidetti, "Buranın onun için doğru yer olduğuna inanıyorum. Burası büyük bir aile, tabii ki uyulması gereken kuralları var. Sporcularını korumasını bilen büyük bir takım burası." değerlendirmesinde bulundu.

2022 Dünya Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya'nın ABD’yi 3-0 yenip, bronz madalya kazandığı maç sonunda Egonu, menajerine kendisine yönelik ayrımcı eleştirilerden dert yanarak, "Yeter artık. Bana neden İtalyan olduğumu dahi sordular. Artık yoruldum. Milli takıma devam edecek miyim bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Egonu’nun bu sözleri, yıldız voleybolcunun "milli takımı tamamen bırakacağı" şeklinde yorumlanmış ancak menajeri Marco Reguzzoni, Egonu’nun "sadece bir mola" vermek istediğini belirtmişti.

Bu gelişmeler üzerine, İtalya Başbakanı Mario Draghi, 23 yaşındaki Egonu'yu, bizzat telefonla arayarak destek ve dayanışmasını ifade etmişti.