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Promosyon ödemeleri güncellendi! Vakıfbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?

Emeklilerin yüzde 42,35 oranındaki zamlı temmuz ayı maaşının yatmasından hemen sonra bankalar promosyon rekabetine başladı. Vatandaşlar tek tek bankaların verdiği promosyon ödemelerini araştırıyor. İşte Vakıfbank'ın maaşını taşıyanlara verdiği promosyon ödemesi...

Vakıfbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Vakıfbank emekli maaşı nasıl taşınır?
Vakıfbank promosyon ödemesi
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Bankaların promosyon ödemeleri değişkenlik gösterdiği için vatandaşlar kendilerine en uygun ödeme yöntemi, ödeme miktarı olan banka arayışına giriyor. 26 Temmuz'dan beri zamlı emekli maaşları yatması sebebiyle bankaların arasında olan promosyon yarışı o tarihten beri devam ediyor. Peki, Vakıfbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Vakıfbank emekli maaşı nasıl taşınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

VAKIFBANK PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Vakıfbank tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

Maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL ödeme sağlanıyor.

VAKIFBANK MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşını Vakıfbank'a taşımak isteyen kişiler kendilerine en yakın Vakıfbank şubelerine gidebilirler. Şubeye gidemeyen vatandaşlar yurtiçi ATM cihazlarını kullanabilir, E-Devlet ya da VakıfBank mobil bankacılık uygulamasından da yararlanabilir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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