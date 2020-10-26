Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, "Vakıfbank İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında devam eden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait projenin genel müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan 52 katlı bloğunda yer alan 28,001 metrekare yerin 427 milyon TL'ye satın alınması için genel müdürlüğü yetkilendirdi." denildi
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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