Türkiye bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor. 1 Mayıs gününde Vakıfbank, Ziraat ve Halk bankalarında işlem yapacak vatandaşlar Vakıfbank, Ziraat ve Halk bankası bugün açık mı, kapalı mı? sorularının cevabını arıyor. İşte bankaların çalışma saatleri...

VAKIFBANK, ZİRAAT VE HALK BANKASI BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

Ülkemizde 1 Mayıs İşçi Bayramı yani Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için tüm bankalar ve Vakıfbank, Ziraat ve Halk bankası şubeleri kapalı durumdadır. Vatandaşlar yaşadıkları kent, ilçe ve kasabalarda bulunan bankaların şubeleri için çalışma saatlerini yukarıda belirtilen bankaların mesai saatlerinden haberimizden öğrenebilirler.