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        Haberler Yaşam Valabi türü kanguru ve tiftik keçileri Keçiören'in maskotu oldu

        Valabi türü kanguru ve tiftik keçileri Keçiören'in maskotu oldu

        Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, tiftik keçisi ve valabi türü kangurunun dünyaya getirdiği minik yavrulara ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:53 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:53
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        Keçiören'in maskotu oldular
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        Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Doğal Yaşam Parkı, yeni üyeleriyle ilgi odağı oldu.

        Yeni dünyaya gelen valabi türü kanguru yavruları ve tiftik keçisi yavruları ziyaretçilerin adeta maskotu haline geldi.

        Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, başkentlileri Doğal Yaşam Parkı'nı görmeye davet ederek, "Çocuklarımıza hayvan sevgisinin aşılanmasına katkı sağlayan parkımız, zamanını açık havada ailesiyle bir arada değerlendirmek isteyenler için keyifli bir seçenek. Bütün Ankaralıları parkımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #valabi kanguru
        #Keçiören
        #tiftik keçisi
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