Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valiler Kararnamesi ile 20 ilde valiler değişti! İşte il il yeni valiler

Son dakika: 2022 Mayıs Valiler Kararnamesi yayınlandı. Kararname ile 10 ilin valisi yer değiştirirken 9 ilin valisi de başka görevlere atandı. Bununla birlikte kararname ile toplamda 20 ilin valisi değişti. Peki, hangi illerin valisi değişti? İşte valisi değişen 20 il ve yeni valileri...

  • 01
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    20 ilin valisi değişti. Son dakika bilgisine göre 10 ilin valisi yer değiştirirken 9 ilin valisi de başka göreve atandı. Bununla birlikte 10 ilde de valiler yer değiştirdi. Toplamda ise 20 ilin valisi değişmiş oldu. İşte Valiler Kararnamesi'nin detayları ve valisi değişen iller ve bu illerin valileri....

     
  • 02
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI - AFYOKARAHİSAR VALİSİ 

    (Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu)
  • 03
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    NURTAÇ ARSLAN - BARTIN VALİSİ

    (Daha önce İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu)
  • 04
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    EKREM CANALP - BATMAN VALİSİ

    (Daha önce Edirne Valiliği görevini yürütüyordu)
  • 05
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    ERKAN KILIÇ - BOLU VALİSİ 

    (Daha önce Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürvekilliği görevini yürütüyordu)
  • 06
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    HÜSEYİN KÜRŞAT KIRBIYIK - EDİRNE VALİSİ

    (Daha önce İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu)
  • 07
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    AYDIN BARUŞ - ISPARTA VALİSİ 

    (Daha önce Malatya Valiliği görevini yürütüyordu)
  • 08
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    TUNCAY AKKOYUN - KARAMAN VALİSİ

    (Daha önce Mülkiye Müfettişliği görevini yürütüyordu)
  • 09
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    GÖKMEN ÇİÇEK - KAYSERİ VALİSİ

    (Daha önce Afyonkarahisar Valiliği görevini yürütüyordu)

     
  • 10
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    HÜDAYAR METE BUHARA - KIRŞEHİR VALİSİ 

    (Daha önce Çankaya Kaymakamlığı görevini yürütüyordu)

     
  • 11
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    BİROL EKİCİ - KIRKLARELİ VALİSİ

    (Daha önce Mülkiye Müfettişliği görevini yürütüyordu)

     
  • 12
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    HULUSİ ŞAHİN - MALATYA VALİSİ

    (Daha önce Batman Valiliği görevini yürütüyordu)

     

     
  • 13
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    ALİ HAMZA PEHLİVAN - MERSİN VALİSİ

    (Daha önce Şırnak Valiliği görevini yürütüyordu)

     

     
  • 14
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    MUSTAFA KOÇ - NİĞDE VALİSİ

    (Daha önce Kağıthane Kaymakamlığı görevini yürütüyordu)

     

     
  • 15
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    YILMAZ ŞİMŞEK - SİVAS VALİSİ

    (Daha önce Niğde Valiliği görevini yürütüyordu)

     

     
  • 16
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    SALİH AYHAN - ŞANLIURFA VALİSİ

    (Daha önce Sivas Valiliği görevini yürütüyordu)

     
  • 17
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    OSMAN BİLGİN - ŞIRNAK VALİSİ

    (Daha önce Kırklareli Valiliği görevini yürütüyordu)

     
  • 18
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    NUMAN HATİPOĞLU - TOKAT VALİSİ

    (Daha önce Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevini yürütüyordu)
  • 19
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    TURAN ERGÜN - UŞAK VALİSİ

    (Daha önce Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu)

     
  • 20
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    OZAN BALCI - VAN VALİSİ

    (Daha önce Tokat Valiliği görevini yürütüyordu)

     
  • 21
    Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: 20 ilde değişiklik! Hangi ilin valisi değişti?

    ALİ İHSAN SU - DİYARBAKIR VALİSİ

    (Daha önce Mersin Valiliği görevini yürütüyordu)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.