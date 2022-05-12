20 ilin valisi değişti. Son dakika bilgisine göre 10 ilin valisi yer değiştirirken 9 ilin valisi de başka göreve atandı. Bununla birlikte 10 ilde de valiler yer değiştirdi. Toplamda ise 20 ilin valisi değişmiş oldu. İşte Valiler Kararnamesi'nin detayları ve valisi değişen iller ve bu illerin valileri....