Valve, 2026’da üç yeni donanımla oyun dünyasına geri dönüyor

Oyun sektörü son yıllarda taşınabilir cihazlar ve sanal gerçeklik (VR) teknolojilerinde büyük bir sıçrama yaptı. Steam Deck ve OLED versiyonuyla donanım pazarına güçlü bir dönüş yapan Valve, Half-Life: Alyx gibi efsane oyunlarla VR’da da öncü konumunu korudu. Meta Quest serisi gibi bağımsız VR gözlüklerin yaygınlaşmasıyla pazar genişlerken, Valve uzun süredir söylenti olan “Deckard” kod adlı Steam Frame ile bu trende yanıt veriyor. PC odaklı eski headset’lerinden (Valve Index, HTC Vive) farklı olarak kablosuz, akış odaklı ve bağımsız bir cihaz sunan şirket, rekabette öne geçmeyi planlıyor.

STEAM FRAME: KABLOSUZ VE BAĞIMSIZ VR DENEYİMİ

Steam Frame, yıllardır beklenen kablosuz VR gözlüğü olarak dikkat çekiyor. PC’ye ihtiyaç duymadan oyun oynatabilen cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB’a kadar UFS depolama (microSD ile genişletilebilir), Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 ile donatıldı. SteamOS işletim sistemiyle çalışan headset, Steam Deck’teki gibi “Verified” programı sayesinde bağımsız modda uyumlu oyunları gösteriyor. Ayrıca Android oyunlarını destekleyerek Meta Quest geliştiricilerini Steam’e çekmeyi amaçlıyor.0

YENİ EKRAN VE TAKİP TEKNOLOJİSİ

Cihaz, çift 2160 × 2160 LCD panel (144 Hz’e kadar), 110 derece görüş açısı, 60-70 mm IPD aralığı ve ince pancake lens’lerle kenardan kenara netlik sunuyor. Foveated Streaming teknolojisi, düşük gecikmeli göz takibi (iki dahili kamera) sayesinde baktığınız bölgeyi 10 kat daha kaliteli render ederek bant genişliğini optimize ediyor; bu özellik tüm Steam kütüphanesinde çalışıyor. İç-dış takip (inside-out) için dört yüksek çözünürlüklü kamera, karanlık ortamlarda IR LED’ler ve monokrom passthrough mevcut. 440 gram ağırlığıyla (çekirdek modül 185 g, kafa bandı 245 g) hafif tasarlanan headset, arka batarya (21,6 Wh Li-ion, 45 W şarj) ve değiştirilebilir kafa bandıyla konfor sağlıyor.