Çok satan kitaplardan gişe rekortmeni filmlere onlar hep başrolde! Vampirler neden bu kadar çok seviliyor?
Vampirler, edebiyat ve sinema dünyasında asırlardır merak uyandıran varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Onların gizemli ve çekici dünyası, insanların korkuları ve arzularıyla ustalıkla oynuyor. Her daim genç ve ölümsüz olmaları, yasak aşkların ve tutkulu ilişkilerin merkezinde yer almaları, vampirleri popüler kültürün vazgeçilmez figürleri haline getiriyor. Peki, bu kadim ve karanlık figürler, bizi neden bu kadar cezbediyor? İşte detaylar!
Vampirler, pek çok insan için korkunun ve cazibenin birleştiği bir noktada duruyor. Edebiyat ve beyazperdede sıkça başrolde olan bu ölümsüz yaratıklar, sadece kan emen varlıklar değil, aynı zamanda güç ve cazibenin simgesi olarak da karşımıza çıkıyor. Onların karanlık dünyasına olan ilgi, toplumun bilinçaltında yatan ölümsüzlük arzusunu ve kontrol gücünü temsil ediyor. Vampirlerin kalplerimizi ve zihinlerimizi neden bu denli etkilediğini keşfetmeye hazır mısınız?
EDWARD CULLEN BİZİ ÖLÜMSÜZ BİR VAMPİR AŞKINA MARUZ BIRAKMIŞTI
Stephanie Meyers'in Alacakaranlık Efsanesi'ni okumamış ya da film uyarlamasını izlememiş olanlar için, Robert Pattinson'ın ölümsüz vampir Edward Cullen'ı "canlandırması" dünyayı aşkın öteki dünyasını tanımlayan bir gençlik romantizmine maruz bıraktı.
Aynı şeyi Nosferatu, parlak tenli aktörden önce sinemada yapmıştı. Nosferatu'nun karakteri, kendi değişimlerini yaşayan hedef kitle için ilişkilendirilebilir bir figürdü. Bununla birlikte, kurgusal dünyayı kasıp kavuran ilk vampir trend belirleyicisi o değildi. Bu övgü, ölümsüz ev sahibi, şeytani kan emici ve Bram Stoker'ın efsanevi beyni Dracula'ya gidiyor.
VAMPİRİN BAŞLANGICI
Dünyadaki çoğu kültürde vampirlere benzer bir yaratıkla ilgili efsaneler vardır. Aslan ve eşek karışımı Mezopotamya Lamashtu'su, Avustralya Yara-ma-yha'sı, Roman moroi'si ve Slav ölümsüzlerinin hepsi kan emicidir.
"VAMPİR AVRUPALI BİR TERİMDİR"
Özellikler farklı olsa da, ortak faktör - birincil beslenme kaynağı olarak kan ve yaşam gücü - tanımlayıcı özellik olmaya devam etmektedir. Vampir kelimesinin kendisi de ölümsüz, sarımsak ve kutsal sudan korkan kan emici türünü tanımlamak için kullanılan Avrupalı bir terimdir.
Vampir efsanesi Ortaçağ Avrupalıları arasında, özellikle de Doğu'da popülerdi. Hastalık ve veba dönemlerinde, bulaşıcı hastalıkların doğasını anlamayan insanlar için batıl inanç vektörleri haline geldiler. Bu insanlar birçok ceset ve ceset benzeri hasta insanla uğraştı ve bu durum kendilerinden sonra yaşayanların hikayelerinde ortaya çıktı.
Temel olarak, bir ortaçağ köylüsünün vebadan ölen bir akrabası varsa, ölen akrabasının bir zamanlar kanını içmek için nasıl geri geldiğine dair bir hikaye uydurabilirdi.
18. YÜZYILIN ARDINDAN POPÜLERLEŞME BAŞLADI
Byron'un Gâvur'u, Polidori'nin Vampir'i ve Sheridan Le Fanu'nun La Morte Amoureuse'u bu korkunç konuyu kullanan eserlerden bazıları olsa da, Bram Stoker'ın Drakula'sı bizi bulunduğumuz yere getiren kurgu eser olarak kalmıştır.
DRACULA'NIN DOĞUŞU
Drakula'nın ilham kaynağı muhtemelen 15. yüzyılda Eflak'ta yaşamış olan ve Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Romanya prensi Vlad Dracul III'tür. Vlad'ın babası Eflaklı Vlad II, Ejderha Tarikatı'na (Kutsal Roma İmparatorluğu'nu Osmanlı tehdidinden korumak için kurulan bir Katolik tarikatı) katıldıktan sonra Dracul adını almıştır.
DRACUL EJDERHA ANLAMINA GELİYOR!
Dracul kelimenin tam anlamıyla Ejderha anlamına gelir ki bu da komiktir, çünkü "dracul(a)" neredeyse efsanevi bir varlık olan vampir ile eş anlamlıdır, ancak ejderha, bir başka korkunç ve görkemli efsanevi varlıktır. Modern Romence'de ve Eflakça'da drac, şeytanı ifade etmek için kullanılır.
Bir başka olası ilham kaynağı da, genç kalmak için genç kadınları öldürüp kanlarıyla yıkandığı ya da kanlarını içtiği düşünülen Macar Kontes Elizabeth Bathory'dir. Drakula ve Bathory arasındaki ortak bağ, kanın yanı sıra, Bathory'nin ailesi tarafından kontrol edilen Transilvanya'dır.
DÖNGÜ TEZAHÜRLERİ
Stoker okuyucularına tekrarlanmaya değer bir hikaye sundu. Zamanla, izleyiciyi o kadar etkiledi ki, vampir mecazını kendi eserlerinde kullanmaya başlayanlar tarafından daha da doyurulan bir merak haline geldi. Bu fenomen öncelikle Avrupa ve İngilizce konuşulan (ve okunan) geleneklerde devam etti.
ACIMASIZ-SEMPATİK ANTİ KAHRAMANLAR!
Nihayetinde, 1970'lerden sonra (vampirler acımasız kötü adamlardan sempatik anti-kahramanlara dönüştüğünde), mecaz, canavarlıklara daha nazik bir ışıkla bakmaya başlayan izleyiciyle birlikte gelişti. Televizyon daha sindirilebilir bir tasvir sağladı (hem kostüm hem de izleyici nedenleriyle).
Anne Rice'ın Vampirle Görüşme'si, Dracula tarafından tanımlanan 'vampir' özellikleri içinde var olan mecazın çoğunun aksine, miti modern bir izleyici için romantikleştirdi.
Elbette, insanlar olarak ölümlülüğün gerçek boyutunu tahmin edemeyiz, bu nedenle tüm vampir mecazları bir şekilde tahmine dayanır. Ölüm ve hastalık zamanlarında vampirler iyi ve sadık olanları avlayan kötü varlıklardı.
Modern sağlık hizmetleri ve sevgi ile bireyselliğe yapılan vurgunun geliştiği zamanlarda ise mitler, öteki dünyaya dair oluşturduğumuz kabullere uyacak şekilde evrilmektedir.
İnsan, Aydınlanma Çağı ve daha bilimsel düşünce olmasaydı, folkloru kabul etmenin mümkün olup olmayacağını merak ediyor. Görünüşe göre dünyamızın ilerlemesinden bağımsız olarak Barnabas Collins ve Louis de Pointe du Lacs versiyonlarının (her ikisi de sinematik vampir tasvirinin büyük liglerinde) varlığı bu senaryodaki gerçek kurgu olacaktır.
Belki de mecazdaki güç ve otoritenin yeni düzenlemeleri, güç dinamiklerinin, kapitalist 'hoşgörünün' ve daha önce 'Öteki' olanın kabulünün merkeze alındığı güç tasvirindeki alegoriyi de motive etmiştir.
Kaynak: Science ABC