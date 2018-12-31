VAN'DA BUGÜN (31 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?

Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde karın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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