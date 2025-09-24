Habertürk
        Van'da 11 bin 300 ton sertifikalı tohum desteği | Son dakika haberleri

        Van'da çiftçilere üç yılda 11 bin 300 ton sertifikalı tohum desteği verildi

        Van'da tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve üretimin artırılması amacıyla üç yılda 11 bin 370 çiftçiye 11 bin 300 ton sertifikalı tohum desteği sağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 18:46 Güncelleme: 24.09.2025 - 18:46
        Van'da 11 bin 300 ton sertifikalı tohum desteği
        Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle "Arpa ve Buğday Tohumu Teslim Programı" düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen programa üç ilçeden gelen çiftçilere, 4 bin 700 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.

        Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çiftçilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Balcı, şunları kaydetti:

        "Çiftçilerimizin eylül ayında ekimlerini yapmaları için böyle bir çalışma yürüttük. Bu çalışma kapsamında yaklaşık 4 bin çiftçimiz aldıkları tohumları 240 bin dönümde kullanacak. Bunlar devletimizin imkanlarıyla alınan tohumlar. Yüzde 75'i devlet ve yüzde 25'i ise çiftçilerimizin, belediyemizin katkısıyla sağlandı. İlçelerimize tohum dağıtacak tırlarımız hazır. Son üç yılda 11 bin 300 ton tohum dağıttık. Bunu ileriki süreçlerde daha da artıracağız."

        Kentte hayvancılığın gelişmesine yönelik projeleri önemsediğini ifade eden Balcı, "Bir yıl ödemesiz 5 yıl vadeli, sıfır faizli koyun projemiz devam ediyor. Van'da şu ana kadar 240 bin koyun dağıttık. 2 bin 400 çiftçimiz bu projeden yararlandı. 1 milyon koyun dağıtmayı hedefliyoruz, bunda da 10 bin çiftçimiz yararlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri sürüyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise "Yüzde 75 hibe olan tohumların yüzde 25'i de belediyemizin kaynaklarından sağlandı. Van'da çiftçi kayıt sistemine bağlı çiftçilerimiz var. Dağıttığımız tohumların hepsini çiftçilerimize kullandırmak istiyoruz. Ekilebilir 1 milyon 100 bin dekar alanın tamamında üretim yapmak istiyoruz" diye konuştu.

        AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da "AK Parti iktidarı her zaman çiftçilerimizin yanında olmuştur. Tarım ve hayvancılık kenti olmamıza rağmen istenilen bir noktada değiliz. Bunun için daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Devletimizin çiftçilere verdiği tohum desteğinin bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıtımı yapılan programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, ve bazı kurum amirleri katıldı.

        #yerel haberler
        #van haberleri
        #çiftçi
        #Sertifikalı tohum
