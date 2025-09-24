Van'da 11 bin 300 ton sertifikalı tohum desteği

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle "Arpa ve Buğday Tohumu Teslim Programı" düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen programa üç ilçeden gelen çiftçilere, 4 bin 700 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çiftçilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Balcı, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin eylül ayında ekimlerini yapmaları için böyle bir çalışma yürüttük. Bu çalışma kapsamında yaklaşık 4 bin çiftçimiz aldıkları tohumları 240 bin dönümde kullanacak. Bunlar devletimizin imkanlarıyla alınan tohumlar. Yüzde 75'i devlet ve yüzde 25'i ise çiftçilerimizin, belediyemizin katkısıyla sağlandı. İlçelerimize tohum dağıtacak tırlarımız hazır. Son üç yılda 11 bin 300 ton tohum dağıttık. Bunu ileriki süreçlerde daha da artıracağız."

Kentte hayvancılığın gelişmesine yönelik projeleri önemsediğini ifade eden Balcı, "Bir yıl ödemesiz 5 yıl vadeli, sıfır faizli koyun projemiz devam ediyor. Van'da şu ana kadar 240 bin koyun dağıttık. 2 bin 400 çiftçimiz bu projeden yararlandı. 1 milyon koyun dağıtmayı hedefliyoruz, bunda da 10 bin çiftçimiz yararlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri sürüyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.