Van'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
Van'ın Gürpınar ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.
Giriş: 28.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:43
Gürpınar'da ailesihyle pikniğe giden 13 yaşındaki H.Ö, serinlemek için Zernek Barajı göletine girdi.
Çocuğun suda kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dalgıçların çalışması sonucu çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Çocuğun cenazesi, Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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